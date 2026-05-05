ラ・リーガ 25/26の第34節 セビリアとレアル・ソシエダードの試合が、5月5日04:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはニエル・モペー（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、チデラ・エジュケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはカルロス・ソレル（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、アンデル・バレネチェア（FW）らが先発に名を連ねた。なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

46分、セビリアが選手交代を行う。アイザック・ロメロ（FW）からアレクシス・サンチェス（FW）に交代した。

46分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ジョン・ゴロチャテヒ（MF）からオーリ・オスカールソン（FW）に交代した。

50分に試合が動く。セビリアのニエル・モペー（FW）のアシストからアレクシス・サンチェス（FW）がゴールを決めてセビリアが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、セビリアが1-0で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は58分から交代で出場した。

2026-05-05 06:10:14 更新