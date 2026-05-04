「安物買いの銭失いとは、まさにこのことだ」39歳女性が食品の“まとめ買い”で失敗…FPが注意点を解説
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、北海道に住む39歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：50万円
・家賃（住宅ローン）：5万9000円
・間取り：1LDK
・食費：5万5000円
・交際費：1万円
・電気代：4000円
・ガス代：1万3000円
・水道代：3000円
・通信費：1万3000円
・車の維持費：4万5000円（ガソリン代1万円、ローンと保険料3万5000円）
・毎月貯蓄に回している額：3000円
「物価が上がり、特に米代が高騰したため、食費を少しでも浮かせようと工夫したいと思い、安いスーパーで食品を週に1度買いだめしていました」
しかし、「品質が悪く週末まで持たず、結局使えなくなってしまうことが何度かあった」そうで、「安物買いの銭失いとは、まさにこのことだ」と、節約するつもりがかえって損につながってしまいました。
女性はこの失敗から、「食品は、使い道が見えているもののみ鮮度のいいスーパーで購入し、缶詰や調味料など期限の長いものは業務スーパーなどの低価格スーパーで購入する」と、自分なりの節約法を見つけたそうです。
回答者の家計を見ると、貯蓄はまだ少なく、毎月の貯蓄額も3000円と余裕がないようです。自分なりの節約ルールを守りつつ、さらに食費を減らす方法を考えてみましょう。
まとめ買いをする時のポイントは、先に献立を決めてから買い物をすることです。例えば、傷みやすい食材（葉物野菜や魚など）を先に使い、保存性の高い食材（根菜類や卵）を後半に使うよう工夫すれば、1週間は乗り切れるのではないでしょうか。缶詰や冷凍食品も活用すると、献立作りも楽になりますよ。食材の傷みやすさを考えて使い切る順番を決めることで、食品ロスを減らすことができます。
さらに食費の節約におすすめなのが冷凍保存です。筆者は、特売日などに買ってきたお肉を、すぐに1食分ずつに分けて冷凍しています。塩麹などの調味料を加えて冷凍しておくと、解凍後の調理も楽になりますよ。野菜やきのこも冷凍しています。冷凍テクニックなどを調べて、ぜひ試してみてください。
食費高騰の波はまだまだ続きそうです。知恵を絞って共に戦いましょう！
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、北海道に住む39歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
回答者のプロフィール【北海道在住39歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：50万円
・家賃（住宅ローン）：5万9000円
・間取り：1LDK
・食費：5万5000円
・交際費：1万円
・電気代：4000円
・ガス代：1万3000円
・水道代：3000円
・通信費：1万3000円
・車の維持費：4万5000円（ガソリン代1万円、ローンと保険料3万5000円）
・毎月貯蓄に回している額：3000円
「安物買いの銭失いとは、まさにこのことだ」女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「物価が上がり、特に米代が高騰したため、食費を少しでも浮かせようと工夫したいと思い、安いスーパーで食品を週に1度買いだめしていました」
しかし、「品質が悪く週末まで持たず、結局使えなくなってしまうことが何度かあった」そうで、「安物買いの銭失いとは、まさにこのことだ」と、節約するつもりがかえって損につながってしまいました。
女性はこの失敗から、「食品は、使い道が見えているもののみ鮮度のいいスーパーで購入し、缶詰や調味料など期限の長いものは業務スーパーなどの低価格スーパーで購入する」と、自分なりの節約法を見つけたそうです。
まとめ買いのポイントは福一：米価格の高騰をきっかけに節約を意識したことは立派です。食品ロスが生じてしまったようですが、「生鮮品は品質重視、保存食は低価格店で」というルールを見つけた点は素晴らしいですね。
回答者の家計を見ると、貯蓄はまだ少なく、毎月の貯蓄額も3000円と余裕がないようです。自分なりの節約ルールを守りつつ、さらに食費を減らす方法を考えてみましょう。
まとめ買いをする時のポイントは、先に献立を決めてから買い物をすることです。例えば、傷みやすい食材（葉物野菜や魚など）を先に使い、保存性の高い食材（根菜類や卵）を後半に使うよう工夫すれば、1週間は乗り切れるのではないでしょうか。缶詰や冷凍食品も活用すると、献立作りも楽になりますよ。食材の傷みやすさを考えて使い切る順番を決めることで、食品ロスを減らすことができます。
さらに食費の節約におすすめなのが冷凍保存です。筆者は、特売日などに買ってきたお肉を、すぐに1食分ずつに分けて冷凍しています。塩麹などの調味料を加えて冷凍しておくと、解凍後の調理も楽になりますよ。野菜やきのこも冷凍しています。冷凍テクニックなどを調べて、ぜひ試してみてください。
食費高騰の波はまだまだ続きそうです。知恵を絞って共に戦いましょう！
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)