離婚は幸せに向かう人生のプロセス。長年の暮らしから心機一転、46歳の妻が「自分らしい人生」を取り戻すために必要なこと【離婚カウンセラーインタビュー】
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50歳を前に、妻から離婚届を突きつけられた主人公・ケンジ。自分の何がダメだったのかわからない…。そんな傷心の彼が出会ったのは「時間を操れる能力」を持つ青年だった。青年の力を借りてタイムリープしたケンジは、家族との過去をやり直すべく奮闘する。はたしてケンジは家族の関係を修復し、離婚を回避できるのか。
『離婚リセット 妻から別れを切り出された夫』（丸田マノ/KADOKAWA）は、家族の在り方を描くリアルパラドックスコミックだ。夫が家族とやり直せる可能性は？ 妻が求めていることは何？ 本作の夫婦を例に、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、離婚にまつわるお話を伺った。
小泉道子さん（以下、小泉）：私自身は、離婚を悪いことだとは考えていません。お子さんがいらっしゃる夫婦であれば、なるべく円満に過ごしていただくのがベストだとは思っていますが、残念ながらうまくいかない場合、離婚という選択肢は時に家族を幸せに導きます。ですので、離婚は幸せに向かって懸命に生きていく人の人生のプロセスの一部だと思っています。
離婚をする・しないの結論はどちらでもよく、その人が「自分らしい人生」を送れるようなお手伝いがしたいと思っています。
――本作の妻のように、長年、家事・育児をひとりで抱えてきた女性が離婚後に自分らしい人生を取り戻すためにまず必要なことは何でしょうか？
小泉：住まいと仕事を整えることです。住まいが残念だと気持ちが落ち込みます。また、仕事が安定していないと将来が不安になります。住まいと仕事が落ち着いていれば、趣味や友人へと楽しみが広がっていくでしょう。
――離婚が避けられない場合、夫婦（家族）がなるべく傷つかずに前へ進むために大切なことを教えてください。
小泉：お互いに自分のことばかり考えるのではなく、相手の事情や心情も考え「妥当な落としどころ」を探る姿勢が大切ではないでしょうか。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。