30MSシリーズより新たなシスター“黄金の騎士”が「第64回 静岡ホビーショー」にて公開予定
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて30MSシリーズの新たなシスターを公開する。
同社のガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」シリーズの新たなシスター（キャラクター）で、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売を予定している。
30 MINUTES SISTERS公式Xアカウントでは予告シルエットが公開され、“黄金の騎士”の文字が確認できる。手にはハンマーや剣と思われるシルエットが確認できる。
【毎月30日は #30ミニッツの日！】#30MS シリーズから新たなシスターが #プレミアムバンダイ で登場！- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) April 30, 2026
5/13(水)から開催される『静岡ホビーショー』にて公開予定📣
#プラモデル pic.twitter.com/xDNWzp1hcG
(C) BANDAI SPIRITS 2021