【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて30MSシリーズの新たなシスターを公開する。

同社のガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」シリーズの新たなシスター（キャラクター）で、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売を予定している。

30 MINUTES SISTERS公式Xアカウントでは予告シルエットが公開され、“黄金の騎士”の文字が確認できる。手にはハンマーや剣と思われるシルエットが確認できる。

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