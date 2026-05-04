M!LK、『JAPAN JAM』中止→急きょ生配信の神対応 最大同接13万人の大反響「救われました」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、きょう4日に出演予定だった『JAPAN JAM 2026』が強風のため中止になったことを受け、急きょYouTubeで生配信を行った。午後1時30分ごろから配信をスタートさせると、最大同時接続数13万人、関連ワードがSNSでトレンド入りするなど大反響を呼んだ。
【写真】笑顔がまぶしい！生配信オフショットを公開したM!LK
『JAPAN JAM 2026』は、公式SNSできょう午前7時半ごろに「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と4日のイベント開催中止を発表。
その後の午前10時ごろ、M!LKの公式Xにおいて、グループのYouTubeチャンネルで生配信を行うことを告知。配信をスタートさせると「#デンデンみるくデン」がXのトレンド1位を獲得した。
この神対応にファンからは「緊急生配信してくれて曲披露してくれて本当にありがとう」「フェスでの出演予定時間の13時に合わせてYouTube生配信でパフォーマンスをするという臨機応変っぷり」「本当に生配信ありがとうございました。救われました」など、多くの感謝のコメントが寄せられた。
【写真】笑顔がまぶしい！生配信オフショットを公開したM!LK
『JAPAN JAM 2026』は、公式SNSできょう午前7時半ごろに「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と4日のイベント開催中止を発表。
この神対応にファンからは「緊急生配信してくれて曲披露してくれて本当にありがとう」「フェスでの出演予定時間の13時に合わせてYouTube生配信でパフォーマンスをするという臨機応変っぷり」「本当に生配信ありがとうございました。救われました」など、多くの感謝のコメントが寄せられた。