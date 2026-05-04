【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

青島文化教材社は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」にて1/24スケール「楽プラ スナップカー」完全新金型の3車種の発表を予定している。

「楽プラ スナップカー」は塗装不要、接着剤不要、少ないパーツで高い再現性を誇るプラスチックモデルシリーズ。「アオシマ スケール部」公式Xアカウントにて、予告画像が公開され、1～3の数字の中にシルエットの一部が確認できる。

また、ポストでは「これ以外の電撃発表もあるかも・・・」とも記載されている。

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