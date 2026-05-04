アオシマ、「第64回 静岡ホビーショー」にて「楽プラ スナップカー」完全新金型の3車種を公開予定公式Xアカウントにてシルエットの一部が公開
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
青島文化教材社は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」にて1/24スケール「楽プラ スナップカー」完全新金型の3車種の発表を予定している。
「楽プラ スナップカー」は塗装不要、接着剤不要、少ないパーツで高い再現性を誇るプラスチックモデルシリーズ。「アオシマ スケール部」公式Xアカウントにて、予告画像が公開され、1～3の数字の中にシルエットの一部が確認できる。
また、ポストでは「これ以外の電撃発表もあるかも・・・」とも記載されている。
いよいよ、模型の世界首都・静岡で開催される- アオシマ スケール部 (@aoshima_car) May 1, 2026
ホビーの祭典「第64回 静岡ホビーショー」が
近づいてまいりました✨
そんな素敵なイベントで発表予定の
1/24スケール 「楽プラ スナップカー」
完全新金型の3車種を公開します‼️
（※数字をよ～く見てね👀）
え？これじゃわからないって？… pic.twitter.com/Ci9rYtWeWk
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