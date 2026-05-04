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カウンセラーが解説する女性同士の人間関係の難しさ。「競争より排除」が起きるメカニズム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーであり作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要注意】女性同士の人間関係が難しい7つの心理／正直言って消耗していませんか？」と題した動画を公開した。動画では、女性特有の人間関係が複雑化し、消耗してしまう理由について、7つの心理的側面から詳細に解説している。



Ryota氏はまず、女性同士の人間関係において「察すること」が強く求められる点を指摘。女性はもともとコミュニケーション能力が高いため、言葉にしなくても周囲の状況を察して動くことが当たり前とされやすい。「空気を読んで動けない」だけでターゲットにされ、排除の対象になる危険性があると語る。



さらに、「妬みや嫉妬の強さ」と「集団での攻撃」も大きな要因として挙げる。これは、太古の昔から女性が集団で身を守ってきた名残であり、突出した存在が出ると集団の足並みが乱れると感じるためだという。現代でもこの心理が働き、表面上は平等や平和を装いながら、裏では浮いた存在を排除しようとする「競争よりも排除を選ぶ」傾向が見受けられると分析した。



また、他人に興味を持ちやすい心理についても言及。原始時代の情報交換の名残が、現代では噂話をエンタメとして消費する文化に繋がっていると指摘し、「誰と仲がいいか」が評価基準になりやすいと説明。さらに、ポジティブな要素に思える「共感力の高さ」も、他人のネガティブな愚痴に寄り添いすぎることで自身が深く疲弊する原因になると注意を促した。



動画の最後でRyota氏は、こうした複雑な人間関係から身を守る術として、「多少なりとも話せて、自分のことを理解してくれる人を持つこと」や、「男女が両方ともいるようなコミュニティ」を選ぶことを推奨。「決して一人にはならない」と述べ、適度な距離感を保つための環境選びの重要性を説いて締めくくった。