小泉今日子、還暦記念ツアーで自身初の武道館公演大団円 14年ぶりとなるシングルも配信リリース
俳優・歌手の小泉今日子が自身の還暦を記念し1月より開催している全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』で、自身初となる武道館公演を2日、3日の2日間に開催した。同公演の中で披露された新曲「バディ」がきょう4日に配信リリースされた。さらに5月10日に沖縄で開かれる同ツアー最終公演の模様を全国の映画館へ生中継し、『KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING』として、自身初のライブビューイングを開催する。
【ライブ写真】お洒落＆ハッピー！小泉今日子の武道館ライブの模様
『KK60〜コイズミ記念館〜』は、これまでのメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。1月24日から5月3日まで、全国30公演が開かれた。2日、3日に行われた日本武道館公演は、意外にも自身初。これまで行われてきたホール公演とは異なる演出となり、360度客席で囲まれた特別仕様のステージで、2日間計およそ2万4000人のファンと共に、初の武道館公演を成功に収めた。
この武道館公演で披露された新曲「バディ」は、2024年にいとうせいこう is the poet with 小泉今日子として参加したイベントで初披露された楽曲だ。ライブ同様、いとうせいこう is the poetとの共同プロデュースで制作された、レゲエサウンドに乗せて恋愛感情や血の繋がりを超えた仲間の尊さを歌う大人の友情ソング。今回の日本武道館公演でも、ファンや仲間へ向けて歌われたメモリアルな最新曲だ。小泉今日子名義では2012年にリリースした「100％」以来14年ぶりとなる配信シングルとなる。
10日に沖縄で開かれる同ツアー最終公演の模様は、ライブビューイングとして小泉初の試みとなり、映画館ならではの音響の迫力と細かい表情をリアルタイムで楽しめる。チケットは指定席のほか、「60th Celebration」バンダナ付き指定席も販売されている。
『KK60〜コイズミ記念館〜』は、これまでのメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。1月24日から5月3日まで、全国30公演が開かれた。2日、3日に行われた日本武道館公演は、意外にも自身初。これまで行われてきたホール公演とは異なる演出となり、360度客席で囲まれた特別仕様のステージで、2日間計およそ2万4000人のファンと共に、初の武道館公演を成功に収めた。
この武道館公演で披露された新曲「バディ」は、2024年にいとうせいこう is the poet with 小泉今日子として参加したイベントで初披露された楽曲だ。ライブ同様、いとうせいこう is the poetとの共同プロデュースで制作された、レゲエサウンドに乗せて恋愛感情や血の繋がりを超えた仲間の尊さを歌う大人の友情ソング。今回の日本武道館公演でも、ファンや仲間へ向けて歌われたメモリアルな最新曲だ。小泉今日子名義では2012年にリリースした「100％」以来14年ぶりとなる配信シングルとなる。
10日に沖縄で開かれる同ツアー最終公演の模様は、ライブビューイングとして小泉初の試みとなり、映画館ならではの音響の迫力と細かい表情をリアルタイムで楽しめる。チケットは指定席のほか、「60th Celebration」バンダナ付き指定席も販売されている。