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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【ひき肉いらず】ミートボールを潰すだけで超カンタンパスタ「ナスのボロネーゼ」」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、電子レンジだけで手軽に本格的なパスタを作る画期的なレシピを紹介しています。



動画で紹介されたのは、市販のミートボールを活用したボロネーゼです。まず、タッパーに半分に折ったパスタと水を入れ、電子レンジで加熱します。加熱している間に、袋の上からミートボールを揉んで潰しておくのが最大のポイント。みほさんは「ミートボール120gの商品を使えば女性1食分のたんぱく質がとれちゃいます」と、栄養面でのメリットも解説しています。



加熱後のパスタに、潰したミートボール、ケチャップ、ウスターソース、コンソメ、冷凍揚げなすを加えて全体をよく混ぜ合わせ、再度電子レンジで2～3分加熱します。パスタに芯がなく完全に火が通り、野菜が温まれば出来上がりです。お好みで粉チーズやパセリを振りかけ、「パンチが欲しい時は黒胡椒などを足してください」とアドバイスを添えました。



市販のミートボールを使うことで、手軽にお肉の旨味が詰まった一品が完成するこのレシピ。「ズボラ料理で気軽におうちイタリアンを楽しんでみてね」と語る通り、忙しい日のランチや夕食にぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・パスタ 100g

・水 250ml

・ミートボール 1パック（120g）

・ケチャップ 大さじ1

・ウスターソース 大さじ1

・コンソメ 小さじ1

・冷凍揚げなす 約70g

・粉チーズ お好みで

・パセリ 彩りで



［作り方］

1. 1100mlのタッパーにパスタを半分に折ってクロスに入れ、水を加える。

2. ラップをせずに600Wの電子レンジで、パスタの袋の表示時間通りに加熱する。

3. その間に、ミートボールを袋の上から揉んで潰しておく。

4. 加熱が終わったパスタに、潰したミートボール、ケチャップ、ウスターソース、コンソメ、冷凍揚げなすを加える。

5. 全体をよく混ぜ合わせる。

6. 再びラップをせずに、600Wの電子レンジで2～3分加熱する。

7. パスタに芯がなく完全に火が通り、野菜が加熱されれば完成。

8. お好みで粉チーズ、彩りでパセリをかける。