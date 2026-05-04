岩田絵里奈アナ、姉の職業明かす「（私も）その方向に進みたいと思っていたので…」
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。姉の職業を明かした。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
岩田は学生時代、芸能活動をしていたが大学に入るときにやめたことを明かし、「姉が銀行系、外資系なんですけど…（私も）その方向に進みたいと思っていたので、アメリカの大学とかに入学届けとか出して本気で目指していたんですけど…」と告白。
だが、中学、高校、大学のと同じ1つ上の先輩に「岩田、たぶんアナウンサー向いてるから、とりあえず一回受けてみない？」と学食で言われ、日本テレビだけを受けたと明かした。
MCの加藤浩次は「金融系行きたかったのに、先輩に『向いてる』って言われただけで、なんでガラッとアナウンサーに変えられたの？」と質問。岩田は「どうせ就活は必ずするので、1回受けてみよう」「小さい頃からテレビは好きだったので、興味がゼロではなくて、1回お試しで…」と、日本テレビのアナウンサー試験を受けた理由を語った。
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岩田は学生時代、芸能活動をしていたが大学に入るときにやめたことを明かし、「姉が銀行系、外資系なんですけど…（私も）その方向に進みたいと思っていたので、アメリカの大学とかに入学届けとか出して本気で目指していたんですけど…」と告白。
MCの加藤浩次は「金融系行きたかったのに、先輩に『向いてる』って言われただけで、なんでガラッとアナウンサーに変えられたの？」と質問。岩田は「どうせ就活は必ずするので、1回受けてみよう」「小さい頃からテレビは好きだったので、興味がゼロではなくて、1回お試しで…」と、日本テレビのアナウンサー試験を受けた理由を語った。