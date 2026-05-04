【ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2】 5月4日 発売 価格：385円

バンダイは、食玩「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」を本日5月4日に発売する。価格は385円。

本商品は「ちいかわ」のキャラクターたちをデザインした刺繍缶バッジとビスケットをセットにしたもので、シリーズ第2弾となる。缶バッチはちいかわやハチワレ、うさぎといったおなじみのキャラクターたちが刺繍で表現されており、温かみのあるグッズに仕上がっている。

バター風味のビスケットには缶バッチのデザインをそれぞれプリント。缶バッチおよびビスケットはそれぞれ全13種がラインナップされる。

ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2

発売日：5月4日

価格：385円

・刺繍缶バッジ1個(全13種)

1．ちいかわ

2．ハチワレ

3．うさぎ

4．モモンガ

5．くりまんじゅう

6．ラッコ

7．シーサー

8．古本屋

9．ちいかわ（全身）

10．ハチワレ（全身）

11．うさぎ（全身）

12．モモンガ（全身）

13．あのこ

・ビスケット21g

(C)nagano / chiikawa committee

