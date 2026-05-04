優れた経済的を誇る電動トライク

昨今、より気軽に移動できる手段として様々なメーカーから3輪の電動トライクが登場しています。

ビークルファンが2025年12月28日に発売した「アーバントライカー」のドア付き仕様「carry the door」も、まさにそうした車両の中の一台で、そのユニークな車両区分と実用性から、インターネット上で注目を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが「ドア付きのトライク」です！ 画像で見る（22枚）

この車両の大きな利点として、車検や車庫証明が不要な点が挙げられます。登録区分は「ミニカー（1人乗り）」か「側車付軽二輪（3人乗り）」のいずれかを選択でき、年間3600円の軽自動車税で済む維持費の安さも魅力です。

本モデルの最大の特徴は、ユーザーからの要望に応える形で実装された「ドア」にあります。従来の開放的なトライクとは異なり、キャビンが覆われたことで、雨や風といった天候に左右されることなく快適な移動が可能となりました。

パワートレインには2000Wのインホイールモーターを2基搭載し、バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LFP）を2個採用しています。家庭用コンセントなどで手軽に充電でき、1回の満充電にかかる電気代は約200円弱です。これにより約150kmの走行が可能で、ガソリン車とは比較にならないほどの経済性を誇ります。

最高速度は60km／hに設定されており、高速道路の走行も可能となっています。



ボディカラーは「クロムイエロー」「ガンメタリック」「ディープレッド」「クリアブラック」「オーシャンブルーメタリック」「ホワイト」の6色が用意されており、価格（消費税込み）は154万円となっています。

同モデルについて、ネット上やSNSでは、「ドア付きで3人乗り、車検不要」と、特異なパッケージングや実用性の高さ、経済的なメリットを評価する声が寄せられています。

一方、「最高速度60km/hで高速道路も走行可能」という点に対し「60キロで高速走ってほしくないんだけど…」「良いけどこれで高速は走って欲しくない」など、安全性や周囲の交通への影響を不安視する声も見られました。

車検不要で普通自動車免許で運転でき、ドアがついて快適になった新しいモビリティとしての関心度は非常に高い一方で、そのスペックのまま高速道路を走行できるという法規制・仕様に対しては、安全面から疑問視する声が多く、まさに賛否両論の反響となっています。