北海道室蘭市を代表する観光スポット『地球岬』。毎年多くの人が絶景を求めて訪れるこの場所で、2026年4月1日（水）より『地球岬緑地駐車場』の有料化がスタートしました。しかし、これは単なる有料化ではなく、観光客には料金が発生する一方で、地元市民は完全無料で利用できる画期的なシステムが導入されています。

事前の面倒な手続きは一切不要。マイナンバーカードなどを活用した、全国的にも先進的なDXの取り組みの裏側と、そこに込められた室蘭市の“持続可能な観光地づくり”への想いを紐解きます。

絶景を次世代へ。公費で賄われてきた維持管理の課題

地球岬は室蘭市の観光拠点として機能していますが、これまでトイレの清掃や草刈り、施設の補修といった維持管理にかかる経費は、すべて公費（税金）で賄われてきました。しかし、美しい景観を次世代へ引き継ぎ、さらに魅力的な場所へとブラッシュアップしていくためには、安定した財源が必要です。

そこで室蘭市は、観光客から駐車料金（普通自動車等500円など）を徴収し、その収益を施設の環境維持や新たな観光コンテンツの創出に活用する決断を下しました。地域住民の負担を抑えつつ、観光地としての質を保つ“持続可能性（サステナビリティ）”を重視した取り組みと言えます。

面倒な手続きはゼロ！日本初レベルの「自動市民判別」システム

有料化にあたり、市は「市民の皆様がいかに手軽に、これまで通り地球岬に親しめるか」を最重視しました。通常、市民向けの割引や無料化を行う場合、窓口での身分証提示や事前の利用登録など、複雑な手続きが必要になることが少なくありません。

画像：室蘭市

しかし、今回導入された24時間無人精算システムでは、精算機に設置されたカードリーダーに『マイナンバーカード』『運転免許証』『マイナ免許証』のいずれかをかざすだけで、瞬時に市内在住であることを判別してくれます。マイナンバーカードなどを精算機で直接読み取り、リアルタイムで無料化処理を行う仕組みは、日本の観光施設における駐車場システムとして先進的であり、日本初レベルの社会実装なのだそう。

北海道Likers編集部のひとこと

観光地の環境保全と住民生活のバランスは、全国各地で課題となっています。今回の室蘭市・地球岬の取り組みは、“観光地を訪れる人には適正な負担をお願いしつつ、地元の人には最新のテクノロジーを使って負担をかけない”という、非常にスマートで時代に即した解決策と感じました。

この日本初レベルのシステムがどのように定着していくのか、そして地球岬がどう魅力的にアップデートされていくのか、今後の展開に注目です。

文／北海道Likers編集部 写真・参考／室蘭市

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