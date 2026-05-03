3COINSで発見！新生活がちょっと快適になる便利アイテム3選

3COINSには、「この価格でこれが買えるの！？」と思わずびっくりしてしまうコスパ抜群な商品が充実しています。今回は、新生活に嬉しい毎日のちょっとしたストレスを減らしてくれる優秀アイテムを紹介します。

時計・ミラー・充電器がひとつになった多機能ガジェットや、自動で使えるディスペンサー、センサー式ゴミ箱まで、毎日の小さなストレスを減らしてくれる優秀グッズばかりですよ。

これ全部の部屋に置きたいわ...

●ミラースタンド時計2IN1チャージャー（3300円）

ベッドサイドやデスクまわりをごちゃつかせたくない人におすすめな、ワイヤレス充電器と時計、さらにミラー機能までひとつにまとまったアイテムです。iPhoneとApple Watchを同時に充電できる2in1仕様で、朝起きたら両方フル充電という便利さも魅力ですよ。

「こりゃ優れもの！」「もうこれがないと無理...」とSNSにコメントが。一人暮らしで充電器や時計を別々に置くスペースがない人にはぴったりです。白を基調としたシンプルなデザインで、どんな部屋にもなじみます。

●充電式オートディスペンサー（2420円）

手を近づけるだけで、自動で液体ソープが出てくる非接触タイプ。ポンプを押さなくていいので、調理中や帰宅直後でも衛生的に使えます。吐出量は4段階で調整可能。ハンドソープ用、食器用洗剤用など、使い方に合わせて量を変えられるのが便利です。

SNSには「センサーの反応も良くて使いやすい」「手がふさがってるときに嬉しい」といったコメントが。透明ボトルで残量が見やすく、バッテリー残量もインジケーターで確認できます。見た目もすっきりしているので、生活感を出したくない人にもおすすめです。

●センサー付きゴミ箱（2750円）

フタの前に手をかざすだけで、自動で開閉。約7秒後に自動で閉まるので、手で触れる必要がありません。容量は約5.5Lで、一人暮らしの部屋や洗面所、デスク横に置くのにちょうどいいサイズ。乾電池式なので、コンセントがない場所にも置けます。

SNSには「このお値段で買えるのがすごい！」「しっかりゴミ袋を固定できて使いやすい」とコメントが。キッチンでは生ごみ用、洗面所ではコットンやティッシュ用など、サブゴミ箱として活躍します。シンプルなホワイトカラーで、インテリアを邪魔しないのもうれしいポイントです。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部