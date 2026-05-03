Aぇ! groupがサブスク解禁を発表

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　4人組グループ・Aぇ! group（小島健、末澤誠也、正門良規、佐野晶哉）が3日、コンサートツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』大阪城ホール公演のMCコーナーをYouTubeで生配信。5月11日にAぇ! groupの楽曲全45曲のサブスクを解禁すると発表した。

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　正門の「それではみなさん、こちらをご覧ください！」の合図でスクリーンにこれまでの楽曲のMVメドレーが流れたあと、「2026.5.11　全45曲　サブスク解禁」の文字が映し出されると、会場に大きな歓声が響いた。全45曲は、デビューから現在までリリースされたすべての楽曲となる。

　Aぇ! groupは先月21日、生配信の実施を発表し、重大発表を予告していた。

　なおAぇ! groupは、6月17日にグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌である4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることが決まっており、“重大発表”のあとに本楽曲を初披露した。