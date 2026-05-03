1986年に連載を開始し、1990年にアニメ化して以降、国民的マンガ・アニメとして親しまれている、さくらももこさんの『ちびまる子ちゃん』。5月1日、『さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB』の開設が発表された。

【写真】ファン必見！早期入会特典でもらえるプレミアム会員証

さくらももこファンが歓喜

「ファンクラブについて、《さくらももこの世界が、そっと寄りそい、日常を豊かにしてくれる場所》としており、《作品の世界観を大切にしながら、ファンの皆さまとゆるやかにつながり、日常の中でさくらももこ作品にふれることができる公式コミュニティ》と説明しています。

入会金1100円と年会費5500円の6600円で入会可能で、受付はさくらさんの誕生日である5月8日からスタート。『ちびまる子ちゃん』はもちろんのこと、『コジコジ』などほかのさくらさん作品に関する情報も盛りだくさんだそうです」（マンガ誌ライター、以下同）

原作40周年という節目の年を迎える今年に会員制の導入。公式Xでは、カウントダウン式に告知をしており、ファンクラブ開設が発表された投稿には、

《入らなくてわあああああ》

《あたしゃ嬉しいよ!絶対入るぞぅ!》

《やっぱりファンクラブだったのかー うれしー♪ さくらももこ先生の誕生日から開始なんて 粋なことするなぁ》

など、喜びの声が溢れていた。

気になるファンクラブ特典はというと、

「まず入会特典として、オリジナルデザインのファンクラブ会員証とファンクラブ限定キャラクター図鑑が送られます。入会すると、年一回のオリジナル会報誌やオリジナルデザインのグリーティングカード、会員限定イベントの優待など、さまざまな特典が用意されています。

また、5月8日から6月30日までに入会した人には、プレミアム仕様の会員証が配られるそうです」（前出・マンガ誌ライター）

原作40周年の節目

開設に伴い、さくらプロダクションからは、

「原作40周年という節目に、これまで作品を愛してくださった皆さまへ感謝を込めて、そしてこれからも共に歩んでいくための場所として、本ファンクラブを開設いたしました。日常の中にある小さな幸せや、くすっと笑える瞬間を、これからも皆さまと分かち合っていけることを願っています」

と、メッセージが寄せられていた。

「40周年かつ、さくらさんの誕生日にファンクラブの開設。ファンからすると、これほどうれしいことはないのでは。ファンクラブでは会員限定の“掲示板”が設けられ、ファン同士の交流も楽しむことができますし、開設初日から大きな盛り上がりが期待されます」（前出・マンガ誌ライター）

期待を裏切らないカウントダウンに歓喜したファンは多かったことだろう。