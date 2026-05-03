■男子ゴルフ 中日クラウンズ最終日（3日、名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース 6557ヤード・パー70）

中日クラウンズの最終日。3日目を終えて4位タイスタートの堀川未来夢 （33、Wave Energy）が7バーディ、ノーボギーのトータル「63」をマークし、16アンダーで優勝。男子ツアー4年ぶりとなる通算5勝目をあげた。

堀川は1番、2番で連続バーディと出だしで好スタートを切ると、5番と7番でもバーディを奪い、前半だけで4つスコアを伸ばして、サンデーバックナインに入った。

後半に入っても堀川のパットは冴え渡り、10番から12番までのパー4、全てでバーディを奪う。残りホールは全てパーにまとめた堀川が、圧巻のバーディラッシュで大会を制した。

3日目を終えて首位だった細野勇策（23、三共グループ）は、6バーディ、3ボギーでスコアを3つ上げたものの、堀川の猛チャージを超えることはできず、2位となった。16位で出た2010年大会覇者の石川遼（34、CASIO）は、3バーディ、2ボギーのゴルフで回り24位タイに入った。

【中日クラウンズ最終日 結果】

1位 堀川未来夢 ー16

2位 細野勇策 ー15

3位 平本世中 ー13

小平智

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24位タイ 石川遼 ー5