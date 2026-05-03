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■男子ゴルフ　中日クラウンズ最終日（3日、名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース 6557ヤード・パー70）

中日クラウンズの最終日。3日目を終えて4位タイスタートの堀川未来夢 （33、Wave Energy）が7バーディ、ノーボギーのトータル「63」をマークし、16アンダーで優勝。男子ツアー4年ぶりとなる通算5勝目をあげた。

堀川は1番、2番で連続バーディと出だしで好スタートを切ると、5番と7番でもバーディを奪い、前半だけで4つスコアを伸ばして、サンデーバックナインに入った。

後半に入っても堀川のパットは冴え渡り、10番から12番までのパー4、全てでバーディを奪う。残りホールは全てパーにまとめた堀川が、圧巻のバーディラッシュで大会を制した。

3日目を終えて首位だった細野勇策（23、三共グループ）は、6バーディ、3ボギーでスコアを3つ上げたものの、堀川の猛チャージを超えることはできず、2位となった。16位で出た2010年大会覇者の石川遼（34、CASIO）は、3バーディ、2ボギーのゴルフで回り24位タイに入った。

【中日クラウンズ最終日 結果】
1位　堀川未来夢　ー16
2位　細野勇策　　ー15
3位　平本世中　　ー13
　　  小平智
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24位タイ　石川遼   ー5