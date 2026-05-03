G-SHOCKのエクストリームスポーツ向けライン「G-LIDE」に、初の心拍計搭載モデル「GBX-H5600」が加わりました。

光学式センサーによる心拍計と加速度センサーによる歩数計を搭載しており、トレーニング解析、睡眠による回復度解析、呼吸エクササイズ、血中酸素レベル計測機能を備えています。アスリートのワークアウトやコンディション管理にも使える高機能モデルです。

シースルーベゼルが爽やか

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視認性に優れた高精細MIP液晶を採用して視認性アップ。充電はソーラーアシストだけでなくUSB充電にも対応しています。モバイルリンクにも対応しており、収集したトレーニングやコンディションのデータをスマホで確認することも可能です。

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潮の干満を表示するタイドグラフも装備しているので、これからの季節はマリンスポーツ時の心強い相棒となってくれそう。スマートフォンと連携し、世界約3,300カ所から潮汐ポイントを選択可能。満潮/干潮の時刻や潮位、日の出/日の入時刻、ムーンデータなどを表示できます。

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ケース、ベゼル、バンドなどの樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮している点にも注目です。カラバリはブラックとブルーがあるんですが、個人的にはシースルーの爽やかさが引き立つブルーが気になりますね。価格は4万4000円。機能的にもデザイン的にも夏に最適なモデルです。

Source: CASIO