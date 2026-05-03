ひざの痛み「オスグッド・シュラッター病」とは？成長期のスポーツ障害の原因と特徴【医師解説】

部活やクラブ活動に励む成長期のアスリートにとって、ひざの下に痛みを感じる「オスグッド・シュラッター病」は、決して珍しくないスポーツ障害です。放置してしまうと痛みが慢性化したり、成長期を過ぎても痛みが残ったりする可能性もあるため、早期の対応が重要だとされています。そこで今回は、オスグッド・シュラッター病について、つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック院長の中谷創医師に詳しく解説していただきました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

2005年4月防衛医科大学校病院 自衛隊中央病院 初期研修医2007年6月自衛隊中央病院 整形外科、習志野駐屯地医務室2009年8月防衛医科大学校病院整形外科、埼玉社会保険病院 整形外科2012年10月防衛医科大学校 医学研究科（大学院）2016年10月 自衛隊札幌病院 整形外科部長2018年8月自衛隊中央病院 整形外科医長、自衛隊体育学校 医官2022年12月 つくる整形外科 開院

編集部

はじめに、オスグッド・シュラッター病について教えてください。

中谷先生

オスグッド・シュラッター病は、成長期の子どもに多く見られるひざのスポーツ障害で、ひざの前面に痛みや炎症が生じる疾患です。太ももの前にある大腿四頭筋がひざ下の靭帯を通じて骨を引っ張る動作を繰り返すことで、成長軟骨に過度な負荷がかかり、痛みが生じます。進行すると骨が変形し、大人になっても痛みが残る可能性もあります。

編集部

どのようなことが原因で発症しますか？

中谷先生

主な原因は、成長期における急激な骨の成長と、運動による過度な負担の組み合わせです。特に成長期には骨が急速に伸びる一方で、筋肉や腱の柔軟性が追いつかず、筋肉が硬くなる傾向にあります。このアンバランスな状態で運動をおこなうと、ひざ下の靭帯への引っ張りが強くなり、痛みが生じやすくなります。以前は柔軟だった子どもでも、成長に伴って急に身体が硬くなることがあり、それが発症の引き金となることもあります。

編集部

発症しやすい人やスポーツなどはありますか？

中谷先生

オスグッド・シュラッター病は、ジャンプ動作の多いバスケットボールやバレーボール、走行中に切り返し動作の多いサッカーをしている子どもに多く見られます。また、成長期で急激に身長が伸びた子ども、特に男子で多く見られる傾向にあります。女子にも見られますが、一般的に関節の柔軟性が高いため、発症頻度は男子に比べて少ない傾向があります。また、練習量が多く休養が不足している場合にも発症リスクが高まります。

※この記事はメディカルドックにて＜子どものひざの痛み…もしかしてオスグッド？ 予防・再発防止のポイントを医師に聞く【親御さん必見！】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。