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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「【1人暮らし節約生活】休日ナイトルーティーン│自分のために晩ご飯作ってコーヒーを淹れる日曜日の夜」と題した動画を公開した。動画では、日曜日の夜に「芋と鶏もも肉のピリ辛炒め」などの晩ご飯を作り、食後にコーヒーを淹れてくつろぐ様子を披露している。



買い物から帰宅したしゅんは、さっそく晩ご飯の準備に取り掛かる。この日のメニューはメインの「芋と鶏もも肉のピリ辛炒め」と、副菜の小松菜や長ネギを使った炒め物、そして即席のお味噌汁だ。



メインの調理では、じゃがいもと鶏もも肉に片栗粉をまぶし、フライパンで揚げ焼きにしていく。焼き色がついたところで、醤油やコチュジャン、マヨネーズなどを混ぜ合わせた特製の合わせ調味料を投入。水分が飛ぶまでしっかりと炒め合わせるのが美味しさのポイントだ。



完成した料理を実食すると、「ほくほくジャガイモ」「ピリ辛でコクもあり凄くご飯に合う！」と大満足の様子。この日の晩ご飯にかかった費用は約430円と、節約しながらも充実した食卓となっている。



食後は、コーヒー豆を手で挽いて丁寧にドリップし、買ってきたシュークリームとともにリラックスタイム。「フルーティーで凄く美味しい」というコーヒーの香りに癒やされながら、休日を締めくくった。



身近な食材で手軽に作れるピリ辛炒め。今夜のおかずに試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料（芋と鶏もも肉のピリ辛炒め）］

・じゃがいも

・鶏もも肉

・片栗粉

・サラダ油

・合わせ調味料（料理酒、みりん、醤油、マヨネーズ、ケチャップ、味噌、コチュジャン、砂糖）



［作り方］

1. じゃがいもは芽を取り除き、皮付きのまま輪切りにする。

2. 鶏もも肉は食べやすい一口大にカットする。

3. フライパンに片栗粉を入れ、切ったじゃがいもと鶏もも肉にしっかりとまぶす。

4. サラダ油を回しかけ、火にかけながら揚げ焼きにする。

5. 食材を裏返し、両面に焼き色がついたら、料理酒、みりん、醤油、マヨネーズ、ケチャップ、味噌、コチュジャン、砂糖を混ぜた合わせ調味料を投入する。

6. 水分が飛んでタレが絡むまで炒め合わせ、じゃがいもにしっかりと火が通れば完成。