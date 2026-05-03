【F1マイアミ GP予選速報】予選1番手はK.アントネッリ
F1マイアミ GP予選
サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム
天気：ほぼ晴れ
路面状況：ドライ
気温：34.0℃
路面温度：50.2℃
F1マイアミ GPの予選がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はM.フェルスタッペン（RBR）、3番手はC.ルクレール（FER）となっている。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ
1位 K.アントネッリ（MER）1:28.653／1:28.289／1:27.798／17
2位 M.フェルスタッペン（RBR）1:29.099／1:28.116／1:27.964／15
3位 C.ルクレール（FER）1:28.938／1:28.315／1:28.143／21
4位 L.ノリス（MCL）1:29.183／1:28.920／1:28.183／20
5位 G.ラッセル（MER）1:29.492／1:28.477／1:28.197／18
6位 L.ハミルトン（FER）1:29.483／1:28.477／1:28.319／21
7位 O.ピアストリ（MCL）1:29.920／1:28.332／1:28.500／20
8位 F.コラピント（ALP）1:29.584／1:28.975／1:28.762／19
9位 I.ハジャー（RBR）1:29.324／1:28.941／1:28.789／21
10位 P.ガスリー（ALP）1:29.914／1:29.070／1:28.810／20
11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:29.645／1:29.439／-／14
12位 L.ローソン（RB）1:29.595／1:29.499／-／14
13位 O.ベアマン（HAS）1:29.340／1:29.567／-／12
14位 C.サインツ（WIL）1:29.540／1:29.568／-／15
15位 E.オコン（HAS）1:29.838／1:29.772／-／15
16位 A.アルボン（WIL）1:29.720／1:29.946／-／15
17位 A.リンドブラッド（RB）1:30.133／-／-／9
18位 F.アロンソ（AST）1:31.098／-／-／8
19位 L.ストロール（AST）1:31.164／-／-／9
20位 V.ボッタス（CAD）1:31.629／-／-／9
21位 S.ペレス（CAD）1:31.967／-／-／9
22位 G.ボルトレート（AUD）1:33.737／-／-／3
2026-05-03 09:09:08 更新