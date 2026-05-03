F1マイアミ GP予選

サーキット：アメリカ／マイアミインターナショナルオートドローム

天気：ほぼ晴れ

路面状況：ドライ

気温：34.0℃

路面温度：50.2℃

F1マイアミ GPの予選がマイアミインターナショナルオートドロームで行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はM.フェルスタッペン（RBR）、3番手はC.ルクレール（FER）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 K.アントネッリ（MER）1:28.653／1:28.289／1:27.798／17

2位 M.フェルスタッペン（RBR）1:29.099／1:28.116／1:27.964／15

3位 C.ルクレール（FER）1:28.938／1:28.315／1:28.143／21

4位 L.ノリス（MCL）1:29.183／1:28.920／1:28.183／20

5位 G.ラッセル（MER）1:29.492／1:28.477／1:28.197／18

6位 L.ハミルトン（FER）1:29.483／1:28.477／1:28.319／21

7位 O.ピアストリ（MCL）1:29.920／1:28.332／1:28.500／20

8位 F.コラピント（ALP）1:29.584／1:28.975／1:28.762／19

9位 I.ハジャー（RBR）1:29.324／1:28.941／1:28.789／21

10位 P.ガスリー（ALP）1:29.914／1:29.070／1:28.810／20

11位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:29.645／1:29.439／-／14

12位 L.ローソン（RB）1:29.595／1:29.499／-／14

13位 O.ベアマン（HAS）1:29.340／1:29.567／-／12

14位 C.サインツ（WIL）1:29.540／1:29.568／-／15

15位 E.オコン（HAS）1:29.838／1:29.772／-／15

16位 A.アルボン（WIL）1:29.720／1:29.946／-／15

17位 A.リンドブラッド（RB）1:30.133／-／-／9

18位 F.アロンソ（AST）1:31.098／-／-／8

19位 L.ストロール（AST）1:31.164／-／-／9

20位 V.ボッタス（CAD）1:31.629／-／-／9

21位 S.ペレス（CAD）1:31.967／-／-／9

22位 G.ボルトレート（AUD）1:33.737／-／-／3

2026-05-03 09:09:08 更新