新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキング！ 2位「イチロー」、3年連続の1位は？ 【スポーツ部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【スポーツ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
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長期にわたり高い成果を出し続け、努力や準備を怠らないストイックな姿勢が多くの新入社員から尊敬を集めています。圧倒的な実績に加え、妥協のない自己管理能力が「実力がある」「頼もしい」と高く評価されました。
1位は、メジャーリーグで活躍する、大谷翔平さんでした。
世界最高峰の舞台で見せる圧倒的な実績だけでなく、誠実で謙虚な人間性を兼ね備えた姿が理想の上司として支持されています。長期にわたり高い成果を出し続ける姿から、「実力がある」「信頼できる」といったイメージが定着し、3年連続で1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：イチロー2位は、元プロ野球選手のイチローさんでした。
長期にわたり高い成果を出し続け、努力や準備を怠らないストイックな姿勢が多くの新入社員から尊敬を集めています。圧倒的な実績に加え、妥協のない自己管理能力が「実力がある」「頼もしい」と高く評価されました。
1位：大谷翔平
1位は、メジャーリーグで活躍する、大谷翔平さんでした。
世界最高峰の舞台で見せる圧倒的な実績だけでなく、誠実で謙虚な人間性を兼ね備えた姿が理想の上司として支持されています。長期にわたり高い成果を出し続ける姿から、「実力がある」「信頼できる」といったイメージが定着し、3年連続で1位を獲得しました。
(文:All About ニュース編集部)