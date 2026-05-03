「デニム ＝ パンツ」→ だけじゃない！【しまむら】で買える♡「主役級アイテム」

世界的トレンドとして人気が続いているデニム。デニムといえばパンツのイメージが強いけれど、シャツやベストなどその種類はさまざま。いつもデニムパンツばかり穿いているという人も、違うアイテムを取り入れることで気分を一新できるかも。今回はコーデの主役になりそうな【しまむら】のデニムアイテムをご紹介します！

個性を発揮するダメージデニムシャツ

【しまむら】「デニムダメージSH」\1,969（税込）

気温差が激しい今の時期には、1枚着でも羽織りとしても使いやすいシャツがあると便利。しまラーの@aiii__13kさんがゲットしたのは、ヴィンテージ感のあるダメージ加工や配色ポケットがアクセントになったデニムシャツ。ベーシックなレギュラーカラーでスタイリングしやすく、ワードローブに欠かせない存在になりそう。

刺繍 × フリルが目を引くデニムベスト

【しまむら】「TT＊TAIデニムコクーンB」\1,969（税込）

いつものコーデにプラスワンするなら、旬顔に導いてくれるベストがおすすめ。甘めのフリルデザインも、デニム素材ならちょうどいい甘辛バランスに。華やかなフリルと刺繍が、コーデに女性らしいニュアンスを添えてくれます。裾にタックが施されているため、ぽわんとしたシルエットもポイント。ワンピースと重ね着して今っぽくアップデートしたり、デニムスカートと合わせてセットアップ風に着るのも◎

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※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M