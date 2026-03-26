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イヤホン着用は全面禁止ではない？警察庁の指針から読み解く自転車の「正しい使い方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

鍋ログちゃんねる。が「自転車のイヤホン運転も青切符の対象に！ポタオデ好きが知っておくべき新ルール」を公開した。動画では、2026年4月から自転車に導入される「交通反則通告制度」に伴うイヤホン使用のルールと、安全に音楽を楽しむための具体的な対策が解説されている。



2026年4月1日より施行される改正道路交通法により、16歳以上の自転車運転者を対象に青切符が適用される。これまで、よほど悪質なケースを除いて注意で済んでいた違反も、今後は自動車と同様に反則金の納付が求められる。イヤホンの使用に関連する「安全運転義務違反」なども対象となり、周囲の音が聞こえない状態での使用は5,000円前後の反則金が科される可能性がある。



しかし、警察庁の公開資料によると、イヤホン着用が一律に禁止されているわけではない。重要なのは「安全な運転に必要な音や声が聞こえているか」という点である。パトカーや救急車のサイレン、警察官による呼びかけ、周囲の車のクラクションなどがしっかり聞き取れる状態を保たなければならない。たとえ耳をふさがない製品であっても、大音量で周囲の音が遮断されていれば取り締まりの対象となる点には注意が必要だ。



そこで動画では、物理的に耳の穴を開放しておく「耳をふさがないイヤホン」の活用を提案している。骨伝導イヤホンやイヤーカフ型イヤホンは、環境音を「生の音」として聞き取れるため、後方から接近する車両の気配にも気づきやすく、自転車走行において非常に信頼性の高い製品だ。さらに「製品選びと同じくらい重要なのが、その『使い方』です」と強調し、隣の人と普通に会話ができる程度の音量に抑えることや、交通量の多い複雑な交差点、路面が滑りやすい雨の日などは使用を控えるといった、状況に応じた自制の必要性を説いている。



今回の青切符導入の目的は、罰金の徴収ではなく、道路を利用するすべての人と運転者自身の命を守ることにある。法令を正しく理解し、耳をふさがない適切な製品を選び、周囲の音を遮断しない音量で運用する。この当たり前の配慮こそが、今後の自転車生活における新しいマナーとなるだろう。