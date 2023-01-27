[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](ホッフェルトスタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 14 エリ・ダサ

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 3 フィリップ・サンドレル

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 10 チャロン・チェリー

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

GK 31 ライク・ヤンセ

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 5 トーマス・ウーワイアン

DF 15 イェトロ・ウィレムス

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

[テルスター]

先発

GK 1 R. Koeman

DF 6 D. Bakker

DF 14 Neville Ogidi Nwankwo

DF 21 D. Koswal

MF 2 J. Hardeveld

MF 4 G. Offerhaus

MF 8 T. Owusu

MF 11 T. Noslin

MF 23 C. Hatenboer

MF 27 P. Brouwer

FW 37 S. van Duijn

控え

GK 13 F. Mulder

GK 20 D. Reiziger

DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo

DF 15 A. Bouchouari

DF 28 R. Oudsten

FW 7 S. Hetli

FW 9 J. Seedorf

FW 30 K. Tejan

監督

Anthony Correia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります