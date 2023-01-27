NECvsテルスター スタメン発表
[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](ホッフェルトスタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 3 フィリップ・サンドレル
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 10 チャロン・チェリー
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[テルスター]
先発
GK 1 R. Koeman
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
DF 21 D. Koswal
MF 2 J. Hardeveld
MF 4 G. Offerhaus
MF 8 T. Owusu
MF 11 T. Noslin
MF 23 C. Hatenboer
MF 27 P. Brouwer
FW 37 S. van Duijn
控え
GK 13 F. Mulder
GK 20 D. Reiziger
DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo
DF 15 A. Bouchouari
DF 28 R. Oudsten
FW 7 S. Hetli
FW 9 J. Seedorf
FW 30 K. Tejan
監督
Anthony Correia
※28:00開始
<出場メンバー>
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 14 エリ・ダサ
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 3 フィリップ・サンドレル
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 10 チャロン・チェリー
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
GK 31 ライク・ヤンセ
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 5 トーマス・ウーワイアン
DF 15 イェトロ・ウィレムス
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
[テルスター]
先発
GK 1 R. Koeman
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
DF 21 D. Koswal
MF 2 J. Hardeveld
MF 4 G. Offerhaus
MF 8 T. Owusu
MF 11 T. Noslin
MF 23 C. Hatenboer
MF 27 P. Brouwer
FW 37 S. van Duijn
控え
GK 13 F. Mulder
GK 20 D. Reiziger
DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo
DF 15 A. Bouchouari
DF 28 R. Oudsten
FW 7 S. Hetli
FW 9 J. Seedorf
FW 30 K. Tejan
監督
Anthony Correia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります