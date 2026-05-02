Mrs. GREEN APPLEが大阪入り！スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』大阪公演が明後日より開幕

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Mrs. GREEN APPLEが5月4・5日にスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』の大阪公演をヤンマースタジアム長居で開催。これに先駆けてメンバーが大阪入りした様子を収めた写真が公開された。

■『ゼンジン未到』シリーズは、およそ2年ぶりの開催

同ツアーは、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そしてヤンマースタジアム長居で5月4・5日に2日間開催。

MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙。また、ヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場）2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初めてのこととなる。

『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』以来、およそ2年ぶりに開催される。

4月の東京公演では、2日間で計14万人が集結した“ゼンジン”。大阪に集まるJAM’Sが、どのような熱狂でヤンマースタジアム長居にミセスを迎え入れるのか？ あと2日後にはそれが明らかとなる。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/