千葉J・西村文男の引退試合の詳細が決定…船橋アリーナで6月3日に豪華メンバーが集結

5月1日、B1東地区の千葉ジェッツは、今シーズン限りで現役引退をする西村文男の引退試合「LAST RUNWAY #11 ～FINAL FLIGHT～」の詳細を発表。既報どおり、6月3日に西村にとって思いの詰まった船橋アリーナ（千葉県船橋市）で行われる。

三重県出身で現在39歳の西村は、177センチ72キロのポイントガード。バスケットボールの名門校である北陸高校から東海大学へ進み、2009年に日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）に入団した。そして2014年に当時NBLに所属した千葉Jへ移籍し、今シーズンまで13シーズン在籍した。

千葉J主催となるこの引退試合は、チームレッドとチームホワイトに分かれてゲームが行われる。チームレッドには長く千葉Jでともにプレーした富樫勇樹や原修太、そして現チームメートの渡邊雄太らに加え、元チームメートのトビンマーカス海舟（福井ブローウィンズ）とラシードファラーズ（京都ハンナリーズ）らが名を連ねた。

一方でチームホワイトには、千葉Jで天皇杯3連覇やリーグ優勝など達成した名将で、現在三遠ネオフェニックスで指揮を執る大野篤史らコーチ陣のもと、千葉Jに在籍した西村の元チームメートたちが集結。石井講祐（シーホース三河）や大倉颯太（アルバルク東京）、小野龍猛（京都ハンナリーズ）らに加え、大宮宏正（元千葉J）ら引退選手も参加する。

西村自身は前半をチームレッドで、後半をチームホワイトでプレーするという特別ルール。縁のある選手たちと一緒にプレーする姿と、マッチアップする姿を見ることができる。

当日は、来場者全員にTシャツの配布や特設フォトスポットが設置される。さらに当日着用するデザインのオーセンティックユニフォームの販売や、引退試合記念特典付きのチケットも販売される。

17シーズンという長いキャリアのなかで西村は、千葉Jで13シーズンを過ごし数々の功績を残した。盟友が集う引退試合という舞台で最後にどんなプレーを見せるか、ファンはその一挙手一投足を目に焼きつけるだろう。

■「TEAM RED」出場選手



西村文男（千葉J）（前半）



渡邊雄太（千葉J）



富樫勇樹（千葉J）



田代直希（千葉J）



瀬川琉久（千葉J）



菅野ブルース（千葉J）



二上耀（千葉J）



金近廉（千葉J）



荒尾岳（千葉J）



原修太（千葉J）



トビンマーカス海舟（福井）



ラシードファラーズ（京都）

■「TEAM WHITE」出場選手



西村文男（千葉J）（後半）



小川麻斗（京都）



田口成浩（秋田）



赤穂雷太（秋田）



晴山ケビン（広島）



大倉颯太（A東京）



佐藤卓磨（名古屋D）



藤永佳昭（富山）



内尾聡理（佐賀）



石井講祐（三河）



小野龍猛（京都）



伊藤俊亮（元・千葉J）



大宮宏正（元・千葉J）



佐藤博紀（千葉J・初代キャプテン）

【動画】「コート内で貢献できなくなったら辞める」西村文男が引退を語るドキュメンタリー