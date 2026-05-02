YOSHIKI「Hideが旅立って今日で28年」在りし日の動画とともに心境つづる
ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが2日、自身のインスタグラムを更新。「Hideが旅立って今日で28年」として心境をつづった。
【動画】「Hideが旅立って今日で28年」在りし日の動画とともに心境をつづったYOSHIKI
YOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年」と書き出し「今でも心の中でよく会話をする。色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う。Miss you. RIP hide 」とつづった。
同様に英文でも「It’s been 28 years since hide left us. I still talk with him often in my heart. Through everything that’s happened, I believe he understands how hard I’ve been trying… Yoshiki」と記した。
動画では演奏する在りし日の様子を公開した。
【動画】「Hideが旅立って今日で28年」在りし日の動画とともに心境をつづったYOSHIKI
YOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年」と書き出し「今でも心の中でよく会話をする。色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う。Miss you. RIP hide 」とつづった。
同様に英文でも「It’s been 28 years since hide left us. I still talk with him often in my heart. Through everything that’s happened, I believe he understands how hard I’ve been trying… Yoshiki」と記した。
動画では演奏する在りし日の様子を公開した。