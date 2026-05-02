押入れの中にいる猫さんにおやつをあげようとした飼い主さん。すると、食べる前にツンデレすぎる謎行動をとってきて……。じわじわと余韻が残る謎行動は、Instagramで27万回以上も再生され、「逆に可愛くなってくる～w」「笑ってしまいましたw」「どうしよう、ジワジワとあと引くw」といった声が寄せられました。

【動画：押入れの中にいる『元野良猫』→おやつをあげると…繰り返される『ツンデレ行動』】

押入れの猫におやつをあげると…

Instagramアカウント「ヨシノ(@four_cat1216)」さまは、一緒に暮らす猫の「アメ」くん、「ネネ」ちゃん、「しま」ちゃんの毎日の様子を投稿しています。

しまちゃんは元々外猫だったところを保護し、家猫として迎え入れた猫さんでした。まだ警戒心が抜けておらず、お家の押入れの中で過ごすことが多いのだそう。

そんなしまちゃんにおやつをあげようと近づいた飼い主さん。すると……

「シャーッ」と威嚇して猫パンチを食らわせてきたしまちゃん。しかしその直後……

飼い主さんの指に乗っているおやつをペロペロ。しっかり威嚇と猫パンチしつつも、おやつはちゃっかりいただくしまちゃん。お手本のようなツンデレっぷりです！

なぜか毎回繰り出される謎行動

その後、再び定位置に戻ったしまちゃん。飼い主さんも再度、おやつをあげようと近づくと……

再び猫パンチしてシャーッと威嚇！でも……

おやつはちゃっかりもらうしまちゃん。おやつの美味しさには勝てませんね！

不思議なツンデレ行動がSNSで大反響

その後もおやつをもらいつつも威嚇するパターンを繰り返していたというしまちゃん。

しまちゃんなりに「おやつは欲しい」「でもおやつに完落ちしたとは思われたくない！」という葛藤があるのでしょうか。そんなしまちゃんのツンデレっぷりに、威嚇されつつも「ふふっ」と笑ってしまう飼い主さんなのでした！

そんな可愛らしい抵抗を見せるしまちゃんのツンデレっぷりは、Instagramで大反響！「逆に可愛くなってくる～w」「笑ってしまいましたw」「どうしよう、ジワジワとあと引くw」といった声が多数寄せられました！

Instagramアカウント「ヨシノ(@four_cat1216)」さまでは、今回ご紹介したしまちゃんの様子を中心に、他の猫さんたちの日常も紹介されています。個性豊かな猫さんたちの生活を覗き見できるアカウントですよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ヨシノ(@four_cat1216)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。