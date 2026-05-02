元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。ヤンキース時代にショックを受けた出来事を明かした。

井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。データ野球などにも興味があり、期待して臨んだというが、最初のキャンプでメジャーの洗礼を受けたという。

球団から「お金を払っているのはうちだから、言うことを聞きなさい」と言われたとし、井川氏は「キャンプで投げ込みをしようとすると、球団から投げ込みは5分までって言われて。球数を凄く制限されました」と球数を多く投げ、肩を仕上げたかったができなかったと打ち明けた。

日本ではエース級は「キャンプ中も投げる数とか、投げるタイミングっていうのは、ほぼほぼ自分で決められたんで。本当に自分の思い通りの調整法ができましたね」と回顧。だがメジャーでは選手の肩は消耗品との考えから「（投げる）時間も決まっていますし」と厳しかったとした。

「あと、練習後に壁当てとか。そういうので補おうと思ったんですけれど、そこも見られて。やるんじゃないっていうことで」と説明した。

球数の制限は「当時のローテーション投手も同じなので、バリエーションが少ないというか、みんな同じ型にはめて練習しているっていう。なんていうんですかね、幅がなくてやりづらさはありましたよね」と井川氏。

結局メジャー流の調整法に合わせられないまま開幕を迎え、初登板となった4月7日の対オリオールズ戦は5回7失点と大炎上した。

「キャンプはフロリダのタンパっていうところでやって、湿気があるところだったんで、結構汗をかくんですよ。なので手もしっとりしているんですよ」と明かし、「いきなり開幕でニューヨークに戻るんで、寒い上にカサカサなんですよね。なのでボールは滑ってグリップは効かないんで、もうコントロールはどこいくか分からない状態でしたね」と振り返った。