2回の第2打席で3ラン…ジャッジ＆アルバレスを置き去りにする13号

【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャー単独トップとなる13号を放った。3打数1安打3打点2四球で勝利に貢献。打率.239。シーズン65発ペースとし、ア・リーグ記録更新にも期待がかかる。

豪快なアーチをかけた。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で、右腕マルケスの甘いナックルカーブを捉えた。打った瞬間に確信。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）、角度26度の3ランを右翼席に叩き込んだ。敵地も静まり返る一発だった。

村上は右手を高々と掲げてダイヤモンドを一周した。ベンチではいつものようにナインから手荒い祝福を受け、大はしゃぎしながら“トンネル”を駆け抜けた。

村上の本塁打は4月27日（同28日）のエンゼルス戦以来。その後、当たりが止まり、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に並ばれたが、再び置き去りにした。現在のペースを維持できれば、2022年にジャッジが樹立したア・リーグ記録の62号を超える可能性もある。

第1打席は四球で出塁。その後、二盗に成功したかと思われたが、チャレンジの結果アウトに変更となり、メジャー初盗塁とはならなかった。5回の第3打席は左飛、7回は四球を選んだ。9回先頭では中飛だった。OPSは1.000の大台に迫る.969に向上させている。

村上の3ランもあってホワイトソックスは強豪パドレスに大勝した。15勝17敗でア・リーグ中地区3位。ここ数年は低迷にあえいでいるが、村上やモンゴメリー、バルガスら若手の活躍で健闘を続けている。（Full-Count編集部）