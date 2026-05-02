■MLB カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日、ブッシュ・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのカージナルス戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数0安打で2戦連続のノーヒットに倒れた。試合は先発のE.シーハン（26）が2被弾など4回途中4失点、救援陣も粘ることができなかった。打線は再三のチャンスも反撃に繋げることができず、ドジャースは今季初の3連敗を喫した。

カージナルスの先発・M.リベラトーレに対し、1回、大谷の第1打席は左飛に倒れた。後続も出塁することができず、無得点で初回を終えた。

その裏、ドジャースの先発・シーハンの立ち上がりは、2番・I.ヘレーラ、4番・Jウォーカーに安打を許すなど2死二、三塁と走者を背負う。すると5番・N.ゴーマンの打席でシーハンがボークの判定。指揮官のD.ロバーツ監督（53）がベンチを飛び出し抗議をするも判定は変わらず、走者に進塁を許し先制点を与えた。さらに2死三塁からゴーマンに2ラン本塁打を浴び、この3失点となった。

3点を追う展開となった打線は2回、2死からA.パヘス（25）が右安打で出塁。続くM.マンシー（35）がセンターへの適時二塁打を放ち1点を返した。3回、1死走者無しで迎えた大谷の第2打席はスライダーを引っかけ二ゴロとチャンスを作れず。その直後にはシーハンが1死走者無しからA.バールソンにスライダーを捉えられ、ライトへのソロ本塁打を被弾し、4ー1と再びリードを広げられた。

4回は3番・W.スミス（31）、4番・T.ヘルナンデス（33）の連打で無死一、二塁の好機を作るも後続が倒れ、得点することができず。5回、シーハンは2死からウォーカーに左二塁打を浴びたところで降板。2人目・J.ドライヤーが登板し、この回を無失点で抑えた。

試合は後半戦に入り6回、この回先頭の大谷の第3打席目。カウント1ー1から振りにいくが中飛に倒れた。しかし続くF.フリーマン（36）が中安打を放つと、スミス、T.ヘルナンデスが四球を選択し満塁の好機に。迎えた5番・K.タッカー（29）の打球はセンターへの犠飛となり、2点差に詰め寄った。

7回、カージナルスの2人目・G.ソリアーノに対し、大谷は2死一塁で第4打席を迎えるも、フルカウントからフォーシームを見逃し三振。その裏、ドジャースは3人目・E.ヘンリケス（23）が登板も、無死一、二塁と走者を背負うと4番・ウォーカーに適時三塁打を放たれ2点を献上。さらに6番・M.ウィンに死球を許し、1死一、三塁とするとN.チャーチの遊ゴロの間に得点を与え、7ー2と突き放された。

5点差に広がった打線は終盤8回にも2死一、二塁と好機を作ったが、生かすことができず。9回もカージナルスの4人目・M.スヴァンソンに対し、2死からキム・ヘソン（27）が左二塁打で出塁。大谷が第5打席を迎えたが中飛に打ち取られ試合終了。ドジャースは今季初の3連敗を喫した。

あすは佐々木朗希（24）が今季6度目の先発登板を予定している。