レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。デジタル写真カットを投稿した。

「SPA!のデジタル写真集『えちえちHカップ』好評で嬉しいよぉ」と報告。「秋口の川の撮影とっても楽しかったのと、衣装も他とは違うテイストなので、まだの方はみてね」とつづり、布面積が少ない金色ビキニ水着ショットや、胸元にファスナーがついているデザインのハイレグ黒ワンピース水着ショットなど、93センチバストがあらわなカットを公開した。

4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」も発売された。「暖かくなってきたと思ったら、GW急に寒いね 今月はRIZINガールアイドルイベントが5／17(日)あるので、たのしみにしててね 月末からの海外ロケに備えて今から準備してるよ〜」とグラビアだけでなく格闘技イベントRIZINやカーレースでの活躍も著しい。

ファンやフォロワーからも「コレまたカワイイですネ」「スタイルいいね」「はち切れんばかりのナイスバディー」「可愛くてセクシー」「はちきれそう」「OH！フェロモンビンビン」「たまらないです」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月には2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。