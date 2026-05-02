100均で買っとくと捗る！「300円のスペックじゃないって」「洗い物が減って大助かり！」

あと一品欲しいけどコンロが埋まってる、忙しくて時短調理がしたい！そんなときにおすすめなのが、ダイソーのシリコーンスチーマーです。キッチングッズ売り場で販売されていたのですが、これが330円（税込）とは思えない高スペック商品だったんです。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：シリコーンスチーマー（角型）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：22×14×H6cm

販売ショップ：ダイソー

耐熱・耐冷温度：−30℃〜230℃

JANコード：4550480394763

持っていて損なし！コンパクトでかさばらない『シリコーンスチーマー』

一人分のおかずを用意したり、もう一品欲しい時にあると便利なシリコーンスチーマー。電子レンジでササッと調理ができるので人気なキッチングッズですが、正直かさばるのが悩みでした。

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーの『シリコーンスチーマー（角型）』。丸型も多い中、角型なのでほかのキッチングッズや食器と一緒に収納しやすいのがうれしいですね！

最大の特徴はなんと言っても折りたたみタイプという点！使わないときはこんなにも薄型で、ちょっとした隙間に収納することができるんです。

蛇腹になっている部分を広げれば、高さ6cmのシリコーンスチーマーになります。330円（税込）とお手頃価格ながら、しっかりとした厚みで、使用中に横から衝撃を与えても勝手に折りたたまれてしまうことはありません！

これなら安心して使えますね。

ダイソーの『シリコーンスチーマー（角型）』で蒸ししゃぶを作ってみた！

今回は『シリコーンスチーマー（角型）』を使って、蒸ししゃぶを作ってみることに！豚肉と家にある食材を入れて…。

あとは電子レンジにおまかせ！疲れて帰ってきても、これならササッと一品作ることができそうです。

今回は電子レンジを使用しましたが、オーブンでも使用が可能で、食器洗い機にも対応していますよ。

出来上がったのがこちら！そのまま食卓に出しても違和感のないデザインなので、洗い物を最低限に抑えられるのも助かりますね。

さらにうれしいのが、底面には凸凹のデザインがあるため、オーブン調理の際には食材から出た余分な油が適度に落ちるという点。ヘルシーに仕上がる工夫がされていますよ。

今回はダイソーで購入した『シリコーンスチーマー（角型）』をご紹介しました。コンロが埋まっているときや、忙しい日の夕食作りに一役買ってくれるスグレモノ。電子レンジやオーブンに任せるだけでメイン級のおかずが作れちゃう、タイパのいい商品です。

使わないときはコンパクトで、折りたたみとは思えない安定感があります。330円（税込）というお値段以上のクオリティなので、試してみる価値ありですよ！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。