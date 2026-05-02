グランスタ東京、店長101人による“推し弁当ランキング”発表！ 1位は芸能人のロケ弁当に人気の一品
東京駅エキナカ商業施設の“グランスタ東京”は、「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10」と題した東京駅限定の"推し弁当"ランキングを発表。1位には、「オーベルジーヌ」の「ミートミックスカレー Bタイプ」が選ばれた。
【写真】2位はボリューム抜群のお弁当！ “推し弁当ランキング”詳細
■東京駅ならではのラインナップ
今回発表されたのは、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、年間を通して販売されているグランスタ東京限定販売商品を対象に、グランスタ東京＆丸の内に在籍するショップの各店長の任意投票により選出した“推し弁当ランキング”。
1位には、芸能人のロケ弁当として愛され続ける欧風カレー専門店「オーベルジーヌ」から、牛バラ肉、豚ロース肉、若鳥のモモ肉の3種類の肉の旨味がルーに溶け込んだ「ミートミックスカレー Bタイプ」が輝いた。
次いで2位に、厚さ約1cmもあるボリューム抜群の厚切り牛たんで人気を集めた「伊達の牛たん本舗」の「牛たん弁当柚子胡椒味」、3位に、レストランの人気メニューがお弁当で楽しめる「駅弁つばめグリル」の「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」がランクイン。
そして、4位はすき焼の名店「浅草今半」が手掛ける「グランスタ東京 すき焼弁当」、5位は東京駅らしいレンガ模様が美しい「豆狸」の「グランスタ限定5種いなり詰合せ」が名を連ねた。
■「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10」
1位：オーベルジーヌ「ミートミックスカレー Bタイプ」（税込 1696円）
2位：伊達の牛たん本舗「牛たん弁当柚子胡椒味」（税込 2230円）
3位：駅弁つばめグリル「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（税込 2030円）
4位：浅草今半「グランスタ東京 すき焼弁当」（税込 2592円）
5位：豆狸「グランスタ限定5種いなり詰合せ」（税込 1001円）
6位：とんかつまい泉「東京駅丸の内駅舎三階建て弁当」（税込 1250円）
7位：サンドイッチハウス メルヘン グランスタ東京店「グランスタ東京限定サンドイッチパック」（税込 972円）
8位：うぶか「蟹飯弁当」（税込 1650円）
9位：名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店「特上焼鳥重」（税込 1790円）
10位：肉卸小島「山形県産雪降り和牛尾花沢 サーロイン・リブロースステーキ重」（税込 5250円）
【写真】2位はボリューム抜群のお弁当！ “推し弁当ランキング”詳細
■東京駅ならではのラインナップ
今回発表されたのは、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、年間を通して販売されているグランスタ東京限定販売商品を対象に、グランスタ東京＆丸の内に在籍するショップの各店長の任意投票により選出した“推し弁当ランキング”。
次いで2位に、厚さ約1cmもあるボリューム抜群の厚切り牛たんで人気を集めた「伊達の牛たん本舗」の「牛たん弁当柚子胡椒味」、3位に、レストランの人気メニューがお弁当で楽しめる「駅弁つばめグリル」の「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」がランクイン。
そして、4位はすき焼の名店「浅草今半」が手掛ける「グランスタ東京 すき焼弁当」、5位は東京駅らしいレンガ模様が美しい「豆狸」の「グランスタ限定5種いなり詰合せ」が名を連ねた。
■「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10」
1位：オーベルジーヌ「ミートミックスカレー Bタイプ」（税込 1696円）
2位：伊達の牛たん本舗「牛たん弁当柚子胡椒味」（税込 2230円）
3位：駅弁つばめグリル「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」（税込 2030円）
4位：浅草今半「グランスタ東京 すき焼弁当」（税込 2592円）
5位：豆狸「グランスタ限定5種いなり詰合せ」（税込 1001円）
6位：とんかつまい泉「東京駅丸の内駅舎三階建て弁当」（税込 1250円）
7位：サンドイッチハウス メルヘン グランスタ東京店「グランスタ東京限定サンドイッチパック」（税込 972円）
8位：うぶか「蟹飯弁当」（税込 1650円）
9位：名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店「特上焼鳥重」（税込 1790円）
10位：肉卸小島「山形県産雪降り和牛尾花沢 サーロイン・リブロースステーキ重」（税込 5250円）