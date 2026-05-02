「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）

広島が約３週間ぶりの連勝。三回に坂倉将吾捕手の中前適時打で先制し、五回は小園海斗内野手が中前適時打を放ちリードを広げた。七回は相手失策も絡んで一挙４得点。先発投手の岡本駿は６回１／３を６安打１失点、今季４度目の先発で初勝利を手にした。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−得点圏で中軸。しっかり２人（坂倉と小園）が決めた。

「しっかり良い打撃で、走者を返してくれたと思います」

−援護点もあって、先発の岡本は粘り強い投球をした。

「粘り強く投げたと思います。先発に転向して初勝利。本人もうれしいんじゃないですかね」

−得点の場面は、バントで送ってというところ。２人の状態が上がってきている。

「そういうこと。それもあるよね。やっぱり、しっかり得点圏に置いてね。ゾノ（小園）もサク（坂倉）も状態が上がってるので、彼らの前に得点圏という作戦です」

−秋山は３度、先頭で安打を放った。

「大きかったね。やっぱりアキの安打、出塁が大きかったと思います」

−七回は森浦。ビハインド起用もあった中で、勝ちの展開で起用。

「昨日（４月３０日・巨人戦）は、本塁打を打たれたけど、昨日は昨日で。一時の状態よりは、投げている球も上がってきているので、あそこは彼ということで」