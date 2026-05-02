大坂なおみが敬意示す 錦織圭は「日本のレジェンド」引退発表に反応「どれほど励みになっているか、ケイは知らないと思う」

今季限りでの引退を表明した錦織に様々なメッセージが届いている(C)Getty Images

男子テニス界をけん引したエースの元に温かい声が届いている。

5月1日、女子テニス世界ランキング15位の大坂なおみは、公式インスタグラムのストーリーズを更新し、今季限りでの現役引退を発表した男子元世界ランキング4位の錦織圭について言及。「日本のレジェンド」と書き始め、リスペクト溢れるメッセージを発信した。

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2018年全米オープンで日の丸を掲げる一枚が添えられた投稿では、「私にとってどれほど大きな励みになっているか、ケイは知らないと思う」と記述。「若い頃はいつも試合を見て、彼のように活躍したいと思っていた」と憧れの気持ちを明かしている。

さらに、エキシビションマッチでダブルスを組んだ際の写真も掲載し、「いつかまた一緒にダブルスがしたい！」と再結成を熱望。2014年全米オープンで日本人初のグランドスラム決勝進出を果たすなど、世界のトップで活躍する錦織の存在は、大坂にとっても大きな原動力だったようだ。