大坂なおみが敬意示す 錦織圭は「日本のレジェンド」引退発表に反応「どれほど励みになっているか、ケイは知らないと思う」
今季限りでの引退を表明した錦織に様々なメッセージが届いている(C)Getty Images
男子テニス界をけん引したエースの元に温かい声が届いている。
5月1日、女子テニス世界ランキング15位の大坂なおみは、公式インスタグラムのストーリーズを更新し、今季限りでの現役引退を発表した男子元世界ランキング4位の錦織圭について言及。「日本のレジェンド」と書き始め、リスペクト溢れるメッセージを発信した。
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2018年全米オープンで日の丸を掲げる一枚が添えられた投稿では、「私にとってどれほど大きな励みになっているか、ケイは知らないと思う」と記述。「若い頃はいつも試合を見て、彼のように活躍したいと思っていた」と憧れの気持ちを明かしている。
さらに、エキシビションマッチでダブルスを組んだ際の写真も掲載し、「いつかまた一緒にダブルスがしたい！」と再結成を熱望。2014年全米オープンで日本人初のグランドスラム決勝進出を果たすなど、世界のトップで活躍する錦織の存在は、大坂にとっても大きな原動力だったようだ。
また、度重なる怪我の末、大きな決断を下した錦織は、公式インスタグラムで周囲への感謝をコメント。「今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」などと綴っていた。
投稿の最後は、「残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」と締めくくっている錦織。多くの感動を生んできた日本人スターのラストシーズンから目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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