Snow Man佐久間大介＆バナナマン日村が“せいろ”の魅力を深堀り！「正直こんなにすごいやつだとは」（佐久間）
佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。5月2日の放送では、今、大ブームとなっている“せいろ”を深掘りする。
■せいろ蒸しが注目される理由とは？
近年、SNSを中心に「せいろ蒸し」が話題を集め、2025年のトレンド料理ワード大賞では大賞を受賞するなど、注目度が急上昇している。
人気の理由は、その手軽さと万能さ。食材を並べて蒸すだけで調理できるうえ、油をほとんど使わないためヘルシー。さらに、洗い物も少なくすみ、忙しい人でも簡単に使える“タイパ最強調理器具”として支持を集めている。
今回は、そんなせいろの奥深い魅力をサクヒムが徹底的に深掘りしていく。
■せいろ料理に、サクヒムもどハマり！
せいろの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”の一人目は、料理家のりんひろこさん。台湾留学中にせいろと出会い、その便利さに魅了されて以来、20年以上せいろ料理を研究。あまりのハマりぶりにレシピ本まで出版したという。
そしてもうひとりは、タレントの森香澄。以前はほとんど料理をしていなかったものの、せいろを使い始めてから生活が一変。その魅力にどっぷりハマり、今では週の半分はせいろ料理を作っているのだとか。
せいろをより深く知るための“推しポイント”は、
1. 簡単すぎる！ せいろの使い方
2. サクヒムもどハマり！ おしつじ激推しのせいろ料理
3. 絶対に失敗しない！ オリジナル麺料理に挑戦
この3つのポイントを通して、空前絶後のブームとなっているせいろの魅力を紹介していく。
当初は、せいろでそんなに話が広がるのか？ と半信半疑だったサクヒムのふたり。しかし、手軽さや、想像を超えるおいしさに驚きの連続。チーズフォンデュや蒸しサケ定食、さらにはバターチキンカレーやオリジナル蒸し麺まで登場し、その万能ぶりに大盛り上がりとなるのだった。
最後には、佐久間は「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」とすっかり魅了され、日村も「ほんとに大成功だよ」と大絶賛！
こうしてせいろの魅力に触れたサクヒムのふたり。果たして佐久間と日村にとって”推し”となったのか。
■番組情報
日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』
05/02（土）23:30～23:55
※放送後からTVerにて無料配信を実施
出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）
■関連リンク
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/