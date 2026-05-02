ミンソク（志尊淳）の婚約者を名乗る女（長濱ねる）、登場 『10回切って倒れない木はない』第4話あらすじ
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）の第4話が、あす3日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ドキドキ！キッチンで急接近する志尊淳＆仁村紗和
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリーとなる。
韓国を追われて日本にやって来た財閥の御曹司のキム・ミンソク／青木照（志尊）と、小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村）は、23年ぶりに再会。心を通わせ始めた2人の前に、ミンソクの婚約者を名乗る女・新海映里（長濱ねる）が現れた。
日本の大企業・新海グループの社長令嬢でインフルエンサーの映里は、華やかな経歴もさることながら、美貌と気品も兼ね備えた完璧なセレブ。ミンソクにそんな婚約者がいたとは知らず、ショックを受ける桃子。ミンソクは「もう、婚約者じゃありません」と、映里との婚約は解消したと話す。
映里が突然日本にやって来た理由とは。ミンソクと映里の間に一体何があったのか。それぞれの思いが交錯する中、不安に駆られる桃子の身に危険が迫る。
【場面写真】ドキドキ！キッチンで急接近する志尊淳＆仁村紗和
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリーとなる。
韓国を追われて日本にやって来た財閥の御曹司のキム・ミンソク／青木照（志尊）と、小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村）は、23年ぶりに再会。心を通わせ始めた2人の前に、ミンソクの婚約者を名乗る女・新海映里（長濱ねる）が現れた。
映里が突然日本にやって来た理由とは。ミンソクと映里の間に一体何があったのか。それぞれの思いが交錯する中、不安に駆られる桃子の身に危険が迫る。