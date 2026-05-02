ヒステリーな母「怒鳴ったら即、旅行中止！」「女子4人旅で、旦那同伴？」…旅行トラブル
この連休、旅行に行く方も多いのではないでしょうか。旅行は日常から離れ、リフレッシュできる時間です。しかし、誰と行くかによって、楽しいはずの時間がかえってストレスになることもあるようです。
エピソード1：＜母との旅行が苦痛＞怒鳴ったら即中止！というルールにしてみたら…
タマキ（仮名）さんは夫ヨウタ（仮名）さんと穏やかな生活を送っていました。しかしタマキさんの実母からの突然の旅行の誘いに気が重くなります。実母は普段こそ明るいものの、ひとたび機嫌を損ねると怒鳴り声を上げ、タマキさんに当たり散らすことがあるのです。
過去の旅行でも、その傾向は変わりませんでした。海外旅行では、外国語に戸惑うタマキさんを責め立て、荷物まで押しつけられる始末。楽しい思い出はひとつもなく、「旅行＝苦痛」という記憶だけが残っていました。
仕事を理由に断ろうとしても「冷たい」「親不孝だ」と実母から責められ、逃げ場のない状況に追い込まれてしまいます。そんなタマキさんに対し、ヨウタさんは「怒鳴ったら即、旅行を中止する」というルールを提案しました。旅行中、母が声を荒らげた瞬間にヨウタさんはルール通り迷いなくその場を離れたのです。母は旅先にひとり残されることになりました。
エピソード2：＜女同士の旅行なのに＞「え？旦那同伴？！」24歳ハルカの戸惑い
ハルカ（仮名）さんは中学校からの気心の知れた女友だち4人との旅行を楽しみにしていました。しかし直前になって、友人モモコ（仮名）さんが「夫も一緒に行く」と言い出します。気軽に本音を話せるはずの女子旅に、異性が加わることで空気が変わってしまうのではないか……そんな不安がよぎります。
同僚に相談すると「絶対にイヤ！」と即答され、ハルカさんの違和感は確信に変わりました。宿の予約をしていることを伝えると、同僚は「私なら体調不良でドタキャンする」と言います。たしかにそんな気持ちで旅行しても楽しくないかもしれません。
他の友人たちにも聞いてみると、「実は、ちょっと違うと思っていた」と言います。他の友人たちも同様の気持ちを抱えていたようです。正直にモモコさんに伝えようと決心します。
エピソード3：＜ウチの夫は無職＞「お前たちだけズルい」せっかくの息抜きなのに
サヤ（仮名）さんは、夫ナオユキ（仮名）さんと2歳の娘の3人暮らし。夫は転職と無職の時期を繰り返し、家計は厳しい状態が続いていました。サヤさんは出産後すぐにフルタイムで働いていますが貯金は減っていくばかり。それなのに家のこともしない、仕事も探さない、そんな夫に次第に愛情を失い、離婚も考えるようになりました。
そんななか、年に2度サヤさんと娘をサヤさんのお母さんが旅行に誘ってくれます。気兼ねなく過ごせるその時間はサヤさんにとってもお母さんにとっても大切な息抜きでした。
しかしナオユキさんは「ズルい」と不満を口にし、旅行の同行を求めてきました。家族だから当然だと言いますが、これはお母さんを労うための旅行です。断ると「ならお前も行くな」と言い放つナオユキさんに、サヤさんは強い違和感を覚えます。
旅行は、誰とどう過ごすか
旅行は非日常だからこそ、普段見えにくい関係の歪みが表面化します。旅の価値は、行き先ではなく「誰とどう過ごすか」によって決まるのかもしれません。無理に誰かに合わせる旅ではなく、自分の心がほどける時間を選ぶこと。この選択が、楽しい旅行への鍵となりそうです。
編集・編集部
エピソード1：＜母との旅行が苦痛＞怒鳴ったら即中止！というルールにしてみたら…
タマキ（仮名）さんは夫ヨウタ（仮名）さんと穏やかな生活を送っていました。しかしタマキさんの実母からの突然の旅行の誘いに気が重くなります。実母は普段こそ明るいものの、ひとたび機嫌を損ねると怒鳴り声を上げ、タマキさんに当たり散らすことがあるのです。
過去の旅行でも、その傾向は変わりませんでした。海外旅行では、外国語に戸惑うタマキさんを責め立て、荷物まで押しつけられる始末。楽しい思い出はひとつもなく、「旅行＝苦痛」という記憶だけが残っていました。
仕事を理由に断ろうとしても「冷たい」「親不孝だ」と実母から責められ、逃げ場のない状況に追い込まれてしまいます。そんなタマキさんに対し、ヨウタさんは「怒鳴ったら即、旅行を中止する」というルールを提案しました。旅行中、母が声を荒らげた瞬間にヨウタさんはルール通り迷いなくその場を離れたのです。母は旅先にひとり残されることになりました。
エピソード2：＜女同士の旅行なのに＞「え？旦那同伴？！」24歳ハルカの戸惑い
ハルカ（仮名）さんは中学校からの気心の知れた女友だち4人との旅行を楽しみにしていました。しかし直前になって、友人モモコ（仮名）さんが「夫も一緒に行く」と言い出します。気軽に本音を話せるはずの女子旅に、異性が加わることで空気が変わってしまうのではないか……そんな不安がよぎります。
同僚に相談すると「絶対にイヤ！」と即答され、ハルカさんの違和感は確信に変わりました。宿の予約をしていることを伝えると、同僚は「私なら体調不良でドタキャンする」と言います。たしかにそんな気持ちで旅行しても楽しくないかもしれません。
他の友人たちにも聞いてみると、「実は、ちょっと違うと思っていた」と言います。他の友人たちも同様の気持ちを抱えていたようです。正直にモモコさんに伝えようと決心します。
エピソード3：＜ウチの夫は無職＞「お前たちだけズルい」せっかくの息抜きなのに
サヤ（仮名）さんは、夫ナオユキ（仮名）さんと2歳の娘の3人暮らし。夫は転職と無職の時期を繰り返し、家計は厳しい状態が続いていました。サヤさんは出産後すぐにフルタイムで働いていますが貯金は減っていくばかり。それなのに家のこともしない、仕事も探さない、そんな夫に次第に愛情を失い、離婚も考えるようになりました。
そんななか、年に2度サヤさんと娘をサヤさんのお母さんが旅行に誘ってくれます。気兼ねなく過ごせるその時間はサヤさんにとってもお母さんにとっても大切な息抜きでした。
しかしナオユキさんは「ズルい」と不満を口にし、旅行の同行を求めてきました。家族だから当然だと言いますが、これはお母さんを労うための旅行です。断ると「ならお前も行くな」と言い放つナオユキさんに、サヤさんは強い違和感を覚えます。
旅行は、誰とどう過ごすか
旅行は非日常だからこそ、普段見えにくい関係の歪みが表面化します。旅の価値は、行き先ではなく「誰とどう過ごすか」によって決まるのかもしれません。無理に誰かに合わせる旅ではなく、自分の心がほどける時間を選ぶこと。この選択が、楽しい旅行への鍵となりそうです。
編集・編集部