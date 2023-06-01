【一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－】 5月2日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－」を5月2日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、「ONE PIECE」に登場する「モンキー・D・ルフィ」をモチーフにした一番くじ。A賞は「モンキー・D・ルフィ 魂豪示像」で、いつもとは異なる険しい表情に加え、風をはらんで大きく靡くマントが迫力のフィギュアとなっている。

B賞は「モンキー・D・ルフィ MASTERLISE」で、王道の通常表情と、遊び心あふれる“鼻をほじる”ルフィの2種類がラインナップしている。C賞は「モンキー・D・ルフィ 海賊王におれはなる!!!! Revible Moment」となっており、決意を叫ぶルフィの姿を一番くじで立体化。ルフィの表情や躍動感、船体や甲板上の荷物まで細部にこだわって再現されている。

その他に、今までのルフィの形態を振り返ることができる「モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIMENSION」、一番くじワンピースシリーズ初の「はこにわーるど」、SOFVICちゅ・FACEmotion・ちらりんフレンズの3ブランドで立体化した「モンキー・D・ルフィ ミニフィギュア」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「MASTERLISE PLUS」より、現在のルフィと幼いルフィの2体セットが登場。思い出と成長が同居する、心なごむフィギュアとなっている。

「一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：モンキー・D・ルフィ 魂豪示像

B賞：モンキー・D・ルフィ MASTERLISE

C賞：モンキー・D・ルフィ 海賊王におれはなる!!!! Revible Moment

D賞：モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIMENSION

E賞：はこにわーるど

F賞：モンキー・D・ルフィ ミニフィギュア

G賞：タオル

H賞：アクリルマグネット

I賞：デスクアソート

ラストワン賞：モンキー・D・ルフィ MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン：TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME

A賞：モンキー・D・ルフィ 魂豪示像

B賞：モンキー・D・ルフィ MASTERLISE

C賞：モンキー・D・ルフィ 海賊王におれはなる!!!! Revible Moment

D賞：モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIMENSION

E賞：はこにわーるど

F賞：モンキー・D・ルフィ ミニフィギュア

G賞：タオル

H賞：アクリルマグネット

I賞：デスクアソート

ラストワン賞：モンキー・D・ルフィ MASTERLISE PLUS

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

「TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME」が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は100個。

TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。