『田鎖ブラザーズ』犯人候補が“まさかの退場” ラストに新たな疑惑が浮上
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）の第3話が、5月1日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】犯人候補が…早くも退場した人物
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語だ。岡田将生が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、凶悪事件と向き合いながら、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける姿が描かれる。
第3話では、真と稔の両親を殺害した犯人と目されていた津田（飯尾和樹）が発見される。しかし津田は末期がんで昏睡状態にあり、真相を語ることなく命の危機に瀕していた。目の前に真犯人の可能性がありながら何もできない状況に、兄弟は強い無力感に打ちのめされる。
一方で、管内ではアパートの放火殺人とみられる事件が発生。被害者は20代女性・水澤愛子で、事件直前に友人へ「東郷」という男につきまとわれていたと相談していたことが判明する。捜査を進める中で稔は重要な物証を発見し、それが事件の裏に隠された真実へとつながっていく展開となった。
やがて、長年追い続けてきた津田が一時的に回復の兆しを見せるも、核心に触れる前に死亡。稔は「ふざけんな…なに勝手に死んでんだよ。死ぬのは全部を話してからにしろよ。なんのために俺らは30年以上…」と怒りと無念をあらわにし、視聴者にも強い印象を残した。
そして物語はラストで急転。津田の遺留品から発見された電話番号に発信すると、電話口に出たのは、31年前に兄弟の父が勤めていた「辛島金属工場」の工場長・辛島貞夫（長江英和）の妻・ふみ（仙道敦子）だった。事件が過去と現在をつなぎ、思わぬ人物へと結びついた瞬間に、物語は新たな局面へと突入した。
【写真】犯人候補が…早くも退場した人物
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語だ。岡田将生が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、凶悪事件と向き合いながら、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける姿が描かれる。
一方で、管内ではアパートの放火殺人とみられる事件が発生。被害者は20代女性・水澤愛子で、事件直前に友人へ「東郷」という男につきまとわれていたと相談していたことが判明する。捜査を進める中で稔は重要な物証を発見し、それが事件の裏に隠された真実へとつながっていく展開となった。
やがて、長年追い続けてきた津田が一時的に回復の兆しを見せるも、核心に触れる前に死亡。稔は「ふざけんな…なに勝手に死んでんだよ。死ぬのは全部を話してからにしろよ。なんのために俺らは30年以上…」と怒りと無念をあらわにし、視聴者にも強い印象を残した。
そして物語はラストで急転。津田の遺留品から発見された電話番号に発信すると、電話口に出たのは、31年前に兄弟の父が勤めていた「辛島金属工場」の工場長・辛島貞夫（長江英和）の妻・ふみ（仙道敦子）だった。事件が過去と現在をつなぎ、思わぬ人物へと結びついた瞬間に、物語は新たな局面へと突入した。