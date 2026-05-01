「まつもとぉ～ まつもとぉ～ まつもとぉ～ 終着松本です」



1日から松本駅の東西自由通路に響いているこのアナウンス。



松本市内（大学生）

「一年前に松本に来た時も、あずさに乗ってこの放送に迎えられたので、懐かしい気分です」



岡谷市から（鉄道ファン）

「やっぱり松本という感じがする。また復活して、うれしい」



それもそのはず。



「まつもとぉ～ まつもとぉ～ まつもとぉ～ 終着松本です」





1985年ごろから去年11月まで、約40年にわたり親しまれた、到着アナウンスです。声の主は、声優の沢田敏子さん。機器の更新に伴いその役目を終えましたが、存続を望む声が多く、松本市が、音声の無償貸与を受けて復活が実現しました。午前9時すぎ。自由通路での初めての放送を待ちわびていた人がいました。仲賀渡克己さん「松本市民やわれわれ鉄道ファンの思いが届いたのかなというのがあって、とても感慨深い。今か今かとワクワクしているんですが…」東京から始発で来たという仲賀渡さん。鉄道にまつわる音を愛する、いわゆる“音鉄”です。去年11月の最終日も聞き納めに訪れていました。沢田さんの声が大好きで、収録のため松本駅に通うこと10年以上。県内外の鉄道ファンとともに、沢田さん公認の通称「まつもとぉ～保存会」を立ち上げたほどです。「まつもとぉ～」仲賀渡克己さん「復活したっていう思いを、直接聞くことで実感できた。新しいスピーカーになったことによって、沢田さんの声がより透き通って聞こえるようになる。また新しい姿を見せてくれるんだなという感動が大きかった」復活したアナウンスは、「特急あずさ」と「特急しなの」の到着時刻の3分後に、1日29回放送されています。現在の到着アナウンス「まつもとー」沢田さんのアナウンスを受け継ぐかのような、現在の到着アナウンスを耳にした後…。改札口を抜けると、懐かしいアナウンスが出迎えてくれる松本駅。松本ならではの音の風景のひとつになりそうです。