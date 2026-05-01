外出中でも猫ちゃんの様子を確認できると評判の『見守りカメラ』。いつでも姿を見られることで安心感を与えてくれるアイテムですが、それは猫ちゃんにとっても同じようです。

見守りカメラを大好きになった猫ちゃんの光景には、「この中にママさんが入ってると思っているのかなぁ」「絶大な信頼を得た猫カメラｗ」と絶賛されることに。表示回数50万回を超えて、多くの人に癒しを届けることとなりました。

【写真：見守りカメラから愛猫に話しかけた結果…帰宅後の『まさかの光景』】

カメラから飼い主さんの声がすると気づいたひるね君は…

Xアカウント『エキゾのきなこさん。』に投稿されたある日の光景が、投稿を見た人に癒しを届けることとなりました。その光景を見せてくれたのは、エキゾチックショートヘアーのひるね君。

ある日、飼い主さんはひるね君たちにお留守番をお願いし、旅行することになったのだそう。外出中もひるね君たちの様子を見られるよう、『見守りカメラ』を設置して出発した飼い主さん。

旅行先からカメラ越しに声をかけてみると、ひるね君たちも安心した様子で過ごしていたといいます。そして帰宅後、飼い主さんはひるね君に『ある変化』が見られるようになったと気づいたそう。

その変化とは…見守りカメラのことが大好きになったこと！どうやらカメラから飼い主さんの声が聞こえることに気づいたひるね君は、見守りカメラが特別な存在になったご様子。

見守りカメラにぴったりと頭を寄せて離れないその姿は、まるで大切なおもちゃとずっと一緒にいたい子どものようで笑顔になってしまいます。

家族認定されたカメラの光景に絶賛の声

そんな見守りカメラのことが大好きなのは、ひるね君だけではないのだとか。兄妹猫のこんぶちゃんも、時折カメラのもとにやってきては、大切そうに毛づくろいをしてあげているのだといいます。

ただの機械ではなく、家族の一員のように接している猫ちゃんたちの姿に、こちらまで心が温かくなってきます。

そんな見守りカメラを大切にしてくれるひるね君たちの光景には、「これにスリスリしたら声が聞こえるって覚えたんだね」「いい顔して仲良く寝てますね♡」「熱烈歓迎ですね」と、絶賛の声が寄せられることに。

Xアカウント『エキゾのきなこさん。』では、そんな愛情たっぷりなひるね君と家族たちの日々が投稿されていますよ。

ひるね君、こんぶちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「エキゾのきなこさん。」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。