30日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、水町泰杜が「ジャパンビーチバレーボールツアー2026 第1戦名古屋大会」に出場することを発表した。

本大会は5月23日（土）と4日（日）に碧南緑地ビーチコートで碧南ラウンド（予選：1回戦・2回戦）が、30日（土）と31日（日）に名城公園tonarinoでtonarinoラウンド（本戦：準々決勝・準決勝・決勝・表彰式）が行われる。

男女各32チームが参加し、シングルエリミネーショントーナメント方式で対戦。全試合21点制の3セットマッチ（打ち切りなし）で行われ、碧南ラウンドを勝ち抜いた男女各8チームがtonarinoラウンドへ進出する。なお、本大会は9月に開催される第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の日本代表選考会を兼ねて開催される。

本大会に出場する水町は2024-25シーズンからインドアとビーチの二刀流で活躍しており、昨シーズンも2025年6月に開催された「ジャパンビーチバレーボールツアー2025 第4戦立川立飛大会」に出場している。

本大会の出場に伴い、水町がクラブを通してコメントしている。

「今シーズンもビーチバレーに挑戦できることを大変嬉しく思います。3シーズン目を迎え、ビーチバレーボーラーとしてもさらに成長していきたいと考えています。楽しむ気持ちを大切にしながら多くの経験を積んでいきたいです。砂のコートでプレーする姿を見にきていただけることを心から願っています」