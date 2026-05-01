今年は2種類が仲間入りだって！！【マクドナルド】次オーダーしたい「新作バーガー」

年に1度、期間限定で登場するたびに注目する人も多いであろう【マクドナルド】の「チキンタツタ®」シリーズ。今年は、アニメ「機動戦士ガンダム」とのコラボレーションも実現し、ガンダムファンの心をくすぐるデザイン性の高いパッケージにも期待が高まっています。そこで今回は、マクドナルドのチキンタツタシリーズから登場した2種類の新作バーガーを、コラボパッケージとあわせてご紹介します。5月中旬までの期間限定メニューなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

香味油がアクセントの新作バーガー

生姜醤油風味のチキンタツタパティ、千切りキャベツとほんのり辛味のあるソースをオリジナルバンズでサンドしたチキンタツタ。そんなこだわりの一品に、ごま油やネギ、にんにく、生姜などの香味油をブレンドした淋鶏風タルタルフィリングをプラスしたのが、新作バーガー「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」です。ふわふわバンズとパティの食感の絶妙バランスに、お馴染みの中華料理の風味がプラスされ、今までにない美味しさが期待できそう。

ガンダムファンも必見！ コラボパケも要チェック

今回のチキンタツタシリーズでは、機動戦士ガンダムの世界観を表現した、数量限定パケも見逃せません。「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」のパケには、シャア専用ザクがデザインされていて、食べる前からワクワク感がアップ！ 写真を撮りたくなるようなカッコいいデザインに、興奮を抑えきれない人も多そう。気になる味は、「めっちゃ油淋鶏」「美味しい」と、実食した@yuumogu22さんが絶賛しています。

シリーズ初！ 濃厚チーズをプラスした新作バーガー

続いてご紹介する新作バーガーは、チキンタツタにチェダーチーズをプラスした「チーズチキンタツタ」。「チーズ入れるだけで変わるの？」と、ちょっぴり疑心暗鬼だった@yuumogu22さんですが、食べてみた感想として「チーズ入れると全然違う」「めちゃ美味しい」「チーズ濃厚」と大興奮。少し辛味のあるソースとまろやかで濃厚なチーズの相性もバッチリなようです。

大人も子どもも楽しめる！ アイコニックなコラボパケ

「チーズチキンタツタ」のパケは、アムロ・レイとシャア・アズナブルが描かれています。このシーンが好き、このセリフが忘れられないといった会話も盛り上がりそう。初期の頃からのガンダムファンはもちろん、新たにファンになった人、さらには作品は観たことがないという人も、このアイコニックなパケを楽しめるはず。新作バーガーは5月中旬までの販売で、コラボパケは数量限定です。ゴールデンウイーク中のランチは、マクドナルドにしませんか？

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※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N