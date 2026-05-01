あす5月2日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。

「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。あす放送の特集の一部を一足先にご紹介。

※放送内容は変更になることがございます

■ボクシング界、世紀の一戦… 5万人熱狂の真相

ボクシング界、世紀の一戦「井上尚弥 VS 中谷潤人」。5月2日（土）、番組放送当日の夜に行われるこの日本ボクシング“史上最大”の一戦を徹底取材。ともに32戦無敗の井上尚弥選手と中谷潤人選手、最強と言われる2人がついに激突。両選手の“ボクシング界を盛り上げたい”という思いが込められたこの一戦は、約5万5000人のファンが見守る東京ドームでどんな“熱”を生むのか。

「追跡取材 news LOG」は井上、中谷の両選手を、試合前2ヵ月間に渡って追いかけた。両選手の“「news LOG」単独取材”を通して、この一戦にかけてきた選手の様子や思いを届け、さらには選手2人の熱烈なファン、街で巻き起こる様々な現象など「熱狂の1日」を、試合結果とともにどこよりも早く、深く伝える。

試合後には、「追跡取材 news LOG」による勝利者の単独インタビュー＆生中継が実現。メインキャスター和久田麻由子らが、スタジオと東京ドームを繋いで直接取材。世紀の一戦を終えたあとの貴重な様子と思いを、ありのままにお届けする。

■番組概要

「追跡取材 news LOG」

毎週土曜よる10時〜10時54分放送

（22局＋ABS、YBS、KNB、JRT、RKC、TOS／生放送）

【出演者】

メインキャスター 和久田麻由子、森圭介（日本テレビアナウンサー）

【製作著作】

日本テレビ

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