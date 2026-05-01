柏崎市のブランド米『米山プリンセス』の認証を目指す田んぼで田植えが始まりました。



柏崎市加納にある水野美保さんの田んぼで行われた田植え。『米山プリンセス』アンバサダーを務める元タカラジェンヌの越乃リュウさんや桜井雅浩市長も手伝いました。米山プリンセスは、品質や食味など厳しい認証基準を設けた柏崎市のブランド米。市は、2025年から猛暑への対策として通常よりも2週間ほど田植えの時期を早める実証実験を始めています。



2025年は過去最高の3万5550kgが認証されました。2026年の作付け面積は61.9haで、30の農家が認証を目指します。



■農家 水野美保さん

「出穂の時期に高温になることが続いていたので、高温の時期をどう外すかみたいなところ。認証されることを願っている。」



9月上旬ころには、柏崎市内の店頭に新米が並ぶ予定です。