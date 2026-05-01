4月30日 投稿

【スト6】ウメハラ選手とMenaRD選手。画像は弊誌記事より引用

4月29日に開催された格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE」の運営について、主催である「EVO」のジェネラルマネージャーを務めるRick氏がXにてお詫びコメントを投稿した。

「Evo LEGENDS LIVE」は当初17時から開幕とされていたが、機材のトラブル、調整により開演は約1時間遅れに。また、YouTubeでは無料生配信も実施されていたが、映像・音声トラブルが多発するなど、お世辞にもスムーズな運営とは言えない状況だった。

また、今回のイベントのトリを飾ったウメハラ選手とMenaRD選手による10先勝負（獣道）においては、これまでの「獣道」のルールを踏襲しているものの、全体的な流れ、演出が大きく異なったものに。「選手への配慮が足りない」、「違和感がある」といった声が関係者、試聴者、観客から多く挙がっていた。

Rick氏は「歴史的な一戦に向けた我々の準備と配慮は十分とは言えず、その結果、本来もっと良い体験を受けるべきだった選手の皆さま、ファンの皆さま、そしてパートナーの皆さまを失望させてしまったことを、非常に重く受け止め、申し訳なく思っています」と謝罪。

また、REJECTのCEOである甲山翔也氏は、「REJECTは制作の主体ではなかった為、助言に留める形でしか関われなかった背景がございました」としたうえで、「『獣道』というコンテンツが持つ独自の温度感、そして選手が人生を懸けて挑む戦いの重さを、主催であるEVO運営・現場の方々へ十分に伝えきれなかったこと。そして、より早い段階から制作に深く介入し、毅然として口出しをすべきであった自らの甘さを、今、痛切に反省しております」と自身のXでコメントを投稿した。

本イベントで行なわれた試合は全て素晴らしい内容だっただけに、残念に思ったファンも多いように思う。

盛り上がりをみせているeスポーツシーン。大小様々なイベントが今後も開催されると思うが、ぜひコミュニティが作り上げてきた文化や歴史、そしてなにより人生をかけて戦う選手が尊重されるような内容を、一ファンとして期待したい。

【餓狼伝説 CotW】Laggia選手とGO1選手。画像は弊誌記事より引用

【鉄拳8】Arslan Ash選手とチクリン選手。画像は弊誌記事より引用

Legends Liveで予定されていた歴史的な一戦に向けた我々の準備と配慮は十分とは言えず、その結果、本来もっと良い体験を受けるべきだった選手の皆さま、ファンの皆さま、そしてパートナーの皆さまを失望させてしまったことを、非常に重く受け止め、申し訳なく思っています。… - Rick (@TheHadou) April 30, 2026