『おそ松さん』×『新劇場版☆ケロロ軍曹』コラボビジュアル公開
テレビアニメ『おそ松さん』と、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）がコラボレーションし、描き下ろしコラボビジュアルが解禁された。
【動画】栄えある結果は！ファン参加企画「おそ松さん総選挙」結果
本コラボは、「おそ松さん」10周年企画の一環として実施されるもので、先日発表されたテレビアニメ『魔入りました！入間くん』とのコラボに続く、第2弾となる。
公開されたビジュアルでは、6つ子たちとケロロ小隊が一堂に会し、両作品ならではのにぎやかでユーモアあふれる世界観を表現。それぞれのキャラクターの個性がぶつかり合う、見どころ満載の仕上がりとなっている。さらに、本コラボを記念したグッズも発売予定。詳細は後日発表される。
【動画】栄えある結果は！ファン参加企画「おそ松さん総選挙」結果
本コラボは、「おそ松さん」10周年企画の一環として実施されるもので、先日発表されたテレビアニメ『魔入りました！入間くん』とのコラボに続く、第2弾となる。
公開されたビジュアルでは、6つ子たちとケロロ小隊が一堂に会し、両作品ならではのにぎやかでユーモアあふれる世界観を表現。それぞれのキャラクターの個性がぶつかり合う、見どころ満載の仕上がりとなっている。さらに、本コラボを記念したグッズも発売予定。詳細は後日発表される。
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